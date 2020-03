Lời thổ lộ trong nước mắt của Lê Thuý: Đi ăn tối với đàn ông dù đã có gia đình, nhiều lần muốn ly hôn với Đỗ An

"Em sai rất nhiều nhưng có một điều em không sai là được gặp và cưới anh làm chồng. Em yêu anh hơn cả bản thân của mình. Em không giỏi thể hiện tình cảm, em chỉ biết thể hiện qua những món ăn. Chưa bao giờ em khen anh, nhưng thực tâm trong em, anh luôn là người chồng tuyệt vời...", người mẫu Lê Thuý nghẹn ngào chia sẻ về cuộc hôn nhân với ông xã Đỗ An trong một chương trình truyền hình vừa qua.



Được biết, thời gian gần đây, Lê Thuý trải qua giai đoạn cực kì khủng hoảng vì sút tận 10kg vì chăm lo chuyện kinh doanh mới.

Hình ảnh gầy gò của cựu người mẫu khiến khán giả sốt sắng hỏi han, quan tâm. Dù bận rộn là thế nhưng bên cạnh Lê Thuý luôn có sự sát cánh của Đỗ An. Nhân đây, cô gửi đến ông xã lời cảm ơn chân thành: "Cảm ơn anh vì đã chịu đựng, hy sinh, chia sẻ cùng với em. Em cũng xin lỗi vì đã rất nhiều lần làm anh tổn thương.

Em cũng xin lỗi vì đã nhiều lần muốn dừng lại cuộc hôn nhân này. Bây giờ ngồi đây em nhìn ra em đã quá mất bình tĩnh, đưa ra những quyết định không đúng với lòng mình. Xin lỗi vì anh đã chịu đựng người con gái nóng tính và đàn ông như em".

Lê Thuý - Đỗ An vừa trải qua kỉ niệm 5 năm ngày cưới.

Cũng trong lần chia sẻ này, Lê Thuý - Đỗ An vô tình tiết lộ những câu chuyện hậu hôn nhân đầy bất ngờ và kịch tính. Ví dụ như việc dù đã "về chung một nhà" với chồng, chân dài vẫn đều đặn nhận được những lời mời đi ăn, tán tỉnh mật ngọt từ vô số người đàn ông khác.

Và đáp lại, cô nhận lời nhưng thẳng thắn thừa nhận mình là người có gia đình và không bao giờ để sự xuất hiện của người thứ 3.

Đỗ An nói thêm, đàn ông ngoài kia đều có mặt tốt mặt xấu, anh tin vợ là người thông minh đủ để nhìn nhận vấn đề: "An đã từng chấp nhận chuyện Thúy đi ăn trưa với người đàn ông khác khi An và Thúy đang giận nhau. Lý do vì sao An chấp nhận, nếu vị trí và tình cảm của mình với vợ mà đủ thì chắc chắn Thúy sẽ ở lại".

Hiện tại, Lê Thuý đã tuyên bố giải nghệ để tập trung cho gia đình và kinh doanh.

Về chung một nhà, mọi chuyện thay đổi rất nhiều. Chính Lê Thuý cũng cho biết bản thân cô đã chịu khó chấp nhận một vài tính xấu của chồng, nhưng những gì anh làm sai thì anh phải sửa. Vào những giây phút cuối của cuộc trò chuyện, chân dài bật khóc thừa nhận đã có những lúc mất bình tĩnh, muốn nói lời ly hôn để cắt đứt mối quan hệ.

Hình ảnh Lê Thuý rơi nước mắt trên sóng truyền hình khiến nhiều người chạnh lòng.

Lê Thúy và ông xã Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Từng bị hoài nghi về chuyện tình yêu của mình, sau bốn năm, cặp đôi vẫn giữ được sự lãng mạn trong đời sống tình cảm. Chân dài sinh năm 1991 được chồng Việt kiều chiều chuộng hết mực. Dù chưa sinh con nhưng cuộc sống của cặp đôi vợ chồng trẻ luôn hạnh phúc.