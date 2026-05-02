Thừa nhận 'chậm chân' ở mảng xe máy điện còn bị một hãng xe Việt 'đánh úp' tại thị trường chiến lược - Honda làm gì để giành lại thị phần?

Honda thừa nhận chậm chân ở mảng xe máy điện

Tập đoàn Honda Motor đang thực hiện những nỗ lực đáng kể để bù đắp các tổn thất do sự tụt hậu trên thị trường xe máy điện tại Việt Nam và Ấn Độ.

Tại thị trường Việt Nam, VinFast đã có bước tiến rất lớn khi doanh số bán xe máy điện tăng gần gấp 6 lần trong năm vừa qua. Theo số liệu từ công ty phân tích MarkLines, VinFast đã bán được khoảng 400.000 chiếc xe máy điện và chiếm thị phần dẫn đầu lên tới 56%.

Trong cùng khoảng thời gian đó, Honda bán được 2,16 triệu xe máy các loại tại Việt Nam và chiếm 65% tổng thị phần xe máy toàn quốc. Tuy nhiên, thị phần của Honda ở phân khúc xe máy điện chỉ đạt mức khiêm tốn là 1,4%.

Honda hiện đang bán hơn 20 triệu xe máy mỗi năm trên phạm vi toàn cầu và nắm giữ khoảng 40% thị phần thế giới. Thị trường Việt Nam có vai trò quan trọng khi đóng góp tới 10% tổng doanh số toàn cầu của hãng xe Nhật Bản này.

Các mẫu xe máy điện của Honda hiện có mức giá cao, khó tiếp cận khi so với xe máy điện VinFast.

Năm ngoái, các cơ quan chức năng tại Việt Nam đã công bố những quy định hạn chế đối với động cơ xăng nhằm mục tiêu giảm ô nhiễm không khí. Chính sách này đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi sang các loại phương tiện chạy bằng điện.

Tỷ lệ sử dụng xe máy điện tại Việt Nam đã tăng vọt từ mức 10% của năm 2024 lên mức 22% vào năm 2025. Sự thay đổi này giúp doanh số của VinFast tăng mạnh và vươn lên vị trí thứ hai trên thị trường xe máy nói chung tại Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao của Honda thừa nhận rằng doanh nghiệp đã không ngờ quá trình điện khí hóa lại diễn ra nhanh đến như vậy. Việc chậm trễ tham gia vào thị trường xe máy điện chủ yếu bắt nguồn từ sự tự tin quá mức của hãng vào các dòng xe chạy xăng truyền thống. Động cơ đốt trong vẫn có lợi thế về giá bán và phạm vi hoạt động nhưng tình hình đang thay đổi nhanh.

Tại Hà Nội, các quy định hạn chế xe máy chạy xăng trong khu vực trung tâm thành phố dự kiến chính thức có hiệu lực vào tháng 7.

Các hoạt động vận động hành lang của Honda cùng nhiều công ty khác đã dẫn đến việc thu hẹp đáng kể các khu vực bị hạn chế xe xăng so với đề xuất ban đầu. Một giám đốc điều hành của Honda nhận định rằng, nếu tình trạng hiện tại không thay đổi thì thị trường xe máy xăng sẽ phải chịu một đòn giáng nặng nề.

Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ hạn chế xe máy xăng lưu thông ở khu vực phố cổ theo khung giờ.

Tình trạng tụt hậu của Honda cũng đang diễn ra tương tự tại thị trường Ấn Độ. Các nhà sản xuất nội địa Ấn Độ bán được hơn 200.000 xe máy điện mỗi năm trong khi doanh số của Honda chỉ đạt khoảng 3.000 chiếc.

Nhà sản xuất Bajaj Auto của Ấn Độ đang bán xe máy điện với mức giá khoảng 89.500 rupee, tương đương khoảng 945 đô la Mỹ. Mức giá này ngang bằng với sản phẩm của Honda nhưng các mẫu xe của Bajaj lại có ưu thế hơn về quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

Theo chuyên viên tư vấn Hikari Todoroki tại KPMG Consulting, xe máy điện hiện chiếm khoảng 7% trong tổng số hơn 55 triệu xe máy được bán ra toàn cầu mỗi năm. Tỷ lệ này đối với riêng Honda thậm chí còn thấp hơn khi doanh số xe máy điện chỉ đạt khoảng 150.000 chiếc và chiếm 1% tổng doanh số của hãng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng sản phẩm xe máy điện của Honda hiện vẫn thiếu sức hấp dẫn và toàn ngành xe máy đang ở bước ngoặt lớn do quá trình điện khí hóa.

Chiến lược chiếm lại thị phần

Ở thị trường Việt Nam, trước việc Hà Nôi chuẩn bị áp dụng quy định hạn chế xe máy xăng tại vùng phát thải thấp, Honda đang có kế hoạch ứng phó bằng cách đẩy nhanh quá trình điện khí hóa dòng sản phẩm.

Hãng dự kiến ra mắt thêm nhiều mẫu xe đạp điện và xe máy điện mới. Trước đây Honda chỉ tập trung vào phân khúc giá tầm trung, nhưng hãng đã có sự thay đổi chiến lược gần đây.

Cuối tháng 2 vừa qua, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga điện cao cấp mang tên CUV e: và sẽ chính thức mở bán mẫu xe máy điện giá rẻ UC3 vào tháng 6. Từ đầu năm 2027, hãng sẽ tung ra 2 dòng xe máy điện phổ thông dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Từ năm 2028 trở đi, Honda sẽ liên tục ra mắt sản phẩm mới, với mức giá dễ tiếp cận hơn để cạnh tranh thị phần. Chiến lược này của hãng xe Nhật được xây dựng dựa trên 4 trụ cột cốt lõi gồm: độ bền sản phẩm, mạng lưới đại lý sẵn có, bảo mật giá trị tài sản và an toàn giao thông.

Mẫu xe UC3 bán từ tháng 6 tới đây.

Các sản phẩm xe máy điện của Honda sẽ sử dụng linh kiện được sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng cũng như giá thành.

Tổng giám đốc Honda Việt Nam là bà Sayaka Arai cho biết, các công ty Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh lớn nhất về giá cả.

Ngoài ra, để lấy lại vị thế trên thị trường, Honda dự định đầu tư số tiền 500 tỷ yên, tương đương khoảng 3,13 tỷ đô la Mỹ từ nay đến năm 2030. Mục tiêu của hãng là tăng doanh số bán hàng hàng năm lên mức 4 triệu chiếc xe máy điện/1 năm.

Còn tại thị trường Ấn Độ, Honda có kế hoạch xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất xe máy điện vào năm 2028. Chiến lược cốt lõi của hãng là tận dụng chi phí lao động thấp tại Ấn Độ để nâng cao khả năng cạnh tranh về chi phí và phục vụ mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường khác trên thế giới.