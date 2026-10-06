Thua Malaysia, đây mới là điều khiến tuyển Việt Nam đáng lo

Thất bại ở FIFA ASEAN Cup đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng của tuyển Việt Nam trước “thử thách cực đại” là VCK Asian Cup.

Sự bế tắc của “Những chiến binh sao Vàng”

Trước Malaysa, đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng 51%, tung ra tới 14 cú dứt điểm. Nếu chỉ nhìn vào những con số đó, có thể nói tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu không quá tệ. Đội vẫn kiểm soát bóng, vẫn tổ chức được những đợt tấn công và tạo ra số lần dứt điểm nhiều hơn đối thủ.

Nhưng bóng đá không được quyết định bằng số lần kiểm soát bóng hay số cú sút. 14 pha dứt điểm mà không có bàn thắng cho thấy vấn đề lớn nhất của Việt Nam nằm ở chất lượng của những tình huống cuối cùng.

Bốn cú sút trúng đích là quá ít so với số lần tuyển Việt Nam đưa bóng lên phía trước. Đáng nói hơn, những tình huống khiến hàng thủ Malaysia thực sự chao đảo không xuất hiện đủ nhiều. Khi Malaysia lùi thấp và thu hẹp khoảng trống, tuyển Việt Nam gặp khó trong việc đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Đây không phải lần đầu hàng công Việt Nam gặp vấn đề trước một đối thủ tổ chức tốt. Trong những trận đấu mà đối phương chủ động chơi thấp, tuyển Việt Nam thường cần rất nhiều thời gian và số lượng đường chuyền để tìm được khoảng trống. Khi không có một pha xử lý cá nhân đủ đột biến hoặc một tình huống phối hợp đủ sắc sảo, các đợt tấn công dễ kết thúc bằng một quả tạt hoặc cú sút từ ngoài vòng cấm không đủ tính sát thương.

Tuyển Việt Nam bế tắc hoàn toàn trước Malaysia.

Trước thua khi Malaysia, tuyển Việt Nam nhiều lần bế tắc ở khả năng dứt điểm Trước Philippines ở trận ra quân, tuyển Việt Nam chỉ tung ra 6 cú dứt điểm và ghi được 1 bàn thắng. Ba ngày sau, trước Thái Lan, số lần dứt điểm tăng vọt lên 17 nhưng tuyển Việt Nam không ghi được bàn nào, chỉ có 2 cú sút trúng đích. Sau hai trận, đội tuyển có 23 lần dứt điểm nhưng mới ghi được đúng 1 bàn.

Hôm qua, tuyển Malaysia đã làm tốt việc biến tuyển Việt Nam thành một đội bóng “không biết cách ghi bàn”. Đây là điều đáng lo hơn cả thất bại.

Bởi sau FIFA ASEAN Cup sẽ là giải đấu còn quan trọng và cũng khốc liệt hơn nhiều, Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam sẽ không chỉ gặp những đối thủ có khả năng phòng ngự tốt như Malaysia. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik nằm cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Hàn Quốc là đội đã giành quyền dự World Cup 2026 và đứng đầu bảng B vòng loại với 22 điểm, trong khi UAE cũng là một đối thủ có trình độ cao của bóng đá châu Á.

Nếu trước Malaysia, tuyển Việt Nam đã gặp khó trong việc tạo ra những cơ hội đủ rõ ràng, thì trước Hàn Quốc hoặc UAE, áp lực lên hàng công sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Khi ấy, những khoảng trống nhỏ mà Việt Nam không khai thác được trước Malaysia có thể hoàn toàn biến mất.

Hàng thủ đối diện thử thách cực đại

Nếu hàng công khiến người ta sốt ruột vì không thể chuyển hóa 14 cú sút thành bàn thắng, hàng thủ lại đặt ra một câu hỏi khác: Tuyển Việt Nam có đủ khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút trước những đội bóng “sừng sỏ” ở châu lục?

Tuyển Việt Nam đã có một số thời điểm phòng ngự tương đối tốt, nhưng chỉ một vài khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến toàn bộ thế trận bị đảo ngược. Khi đối thủ sở hữu những cầu thủ có tốc độ, thể hình và khả năng xử lý tốt hơn, cái giá phải trả cho một sai lầm sẽ còn lớn hơn. Đây cũng chính là điểm mà Asian Cup 2027 sẽ đặt ra thử thách cực đại.

Hàng thủ cũng để lại nhiều mối lo sau FIFA ASEAN Cup.

Ở AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup, tuyển Việt Nam có thể kiểm soát thế trận trước nhiều đối thủ trong khu vực. Nhưng ở Asian Cup, câu chuyện sẽ khác rất nhiều. Trước các đội như Hàn Quốc, UAE hay thậm chí cả Yemen, tuyển Việt Nam sẽ phải chấp nhận chơi phòng ngự nhiều hơn, chịu sức ép trong thời gian dài hơn và đối mặt với những cầu thủ có khả năng trừng phạt sai lầm tốt hơn rất nhiều.

Trước Malaysia, Việt Nam thua bởi một khoảnh khắc. Trước Hàn Quốc hay UAE, một khoảnh khắc như thế hoàn toàn có thể biến thành hai hoặc ba bàn thua.

Rõ ràng, tuyển Việt Nam đã bộc lộ rất nhiều vấn đề sau FIFA ASEAN Cup. Sau khi trở về nước, HLV Kim Sang-sik khẳng định ông và ĐTQG sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Trước Thái Lan và Malaysia, tuyển Việt Nam đã sụp đổ. Điều khiến người hâm mộ có thể phải lo lắng vào lúc này, đó là thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ khắc phục ra sao để có thể chống đỡ trước Hàn Quốc, UAE… ở giải châu lục. Câu hỏi ấy chắc hẳn còn quan trọng hơn so với một trận thua ở FIFA ASEAN Cup.

Thất bại ở FIFA ASEAN Cup vì thế không nên trở thành lý do để bi quan, mà phải là lời cảnh báo đủ mạnh để cả đội nhìn lại. Nếu những vấn đề đã lộ ra trước Malaysia được giải quyết, trận thua 0-1 ấy có thể trở thành một bài học quý. Còn nếu không, những gì xảy ra ở FIFA ASEAN Cup hoàn toàn có thể lặp lại tại Asian Cup, chỉ khác ở chỗ đối thủ khi ấy sẽ mạnh hơn rất nhiều và cái giá phải trả cũng sẽ đắt hơn bao giờ hết.