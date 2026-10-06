Thua Malaysia, hoá ra tuyển Việt Nam cần cảm ơn thất bại này

Tuyển Việt Nam đã khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Malaysia. Nhưng nếu nhìn theo một cách khác, đây có thể là trận thua cần thiết để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn rõ hơn những vấn đề của mình.

Trước Malaysia, đối thủ mà tuyển Việt Nam từng bất bại suốt gần 12 năm (thắng 11, hoà 1). Đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng 51%, tung ra tới 14 cú sút, nhiều gấp đôi Malaysia. Thế nhưng, kết quả cuối cùng vẫn là 0-1.

14 cú sút và và hiệu quả là con số 0

Nhìn vào con số 14 pha dứt điểm, có thể dễ dàng cho rằng tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu tấn công tích cực. Nhưng nếu chỉ 4 trong số đó đi trúng đích và không có bàn thắng nào được ghi, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Vấn đề của hàng công Việt Nam không phải là không biết cách đưa bóng về phía khung thành Malaysia. Vấn đề là đưa bóng đến đâu, bằng cách nào và với chất lượng ra sao.

Ngay đầu trận, Hai Long đã có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Sau đó, tuyển Việt Nam thi đấu khá hơn trong hiệp hai, có thêm một số tình huống phối hợp đáng chú ý, đặc biệt khi Hoàng Đức tìm cách đưa bóng lên phía trên. Phút 50, đường chuyền của Hoàng Đức mở ra cơ hội để Hai Long thoát xuống, phối hợp với Tiến Anh trước khi bóng được đưa vào cho Minh Hoàng. Nhưng cú đánh đầu không đủ gây nguy hiểm. Sáu phút sau, Minh Hoàng lại thử vận may từ xa và bóng đi chệch cột.

Đó là một vấn đề rất đáng chú ý: Tuyển Việt Nam có bóng, có những pha lên bóng, có số lần dứt điểm, nhưng thiếu những tình huống khiến hàng thủ Malaysia thực sự phải hoảng loạn.

Tuyển Việt Nam chịu thất bại đầu tiên trước Malaysia sau gần 12 năm.

Một nửa số cú sút của Việt Nam được thực hiện từ ngoài vòng cấm. Khi Malaysia lùi sâu sau khi có bàn thắng, những cú sút xa càng xuất hiện nhiều hơn, trong khi các pha phối hợp để đưa bóng vào khu vực nguy hiểm lại không đủ hiệu quả. Rất nhiều tình huống, những quả tạt từ hai biên của Việt Nam gần như không phát huy tác dụng vì thiếu một tiền đạo mục tiêu đủ khả năng tận dụng chúng.

Đây có lẽ mới là bài học quan trọng nhất. Một đội bóng mạnh không chỉ cần nhiều cú sút. Họ cần những cú dứt điểm mà đối thủ thực sự phải lúng túng.

Tuyển Việt Nam từng có những trận đấu mà khả năng chuyển trạng thái, tốc độ của các cầu thủ tấn công và sự cơ động ở phía trên giúp đội tuyển tạo ra khác biệt, đặc biệt khi có một chân sút “chất” như Xuân Son, hay khi Đình Bắc đạt phong độ cao. Nhưng trước Malaysia, khi đối phương tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và không cho tuyển Việt Nam nhiều khoảng trống, những phẩm chất ấy bị hạn chế đáng kể.

Đến cuối trận, tuyển Việt Nam vẫn ép sân, vẫn cố gắng tìm bàn gỡ, nhưng càng đá càng dễ rơi vào cảnh tạt bóng, sút xa hoặc đưa bóng vào một khu vực đã có rất đông cầu thủ Malaysia chờ sẵn. Đó là lúc tuỷen Việt Nam thực sự bế tắc.

Hàng thủ cũng có vấn đề, song thất bại chưa phải thảm họa

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, có thể cho rằng hàng thủ Việt Nam đã chơi không tốt. Nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Malaysia chỉ tung ra 7 cú sút và có 3 lần đưa bóng trúng đích. Tuyển Việt Nam thậm chí kiểm soát bóng nhỉnh hơn và không để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng.

Tuy nhiên, chính những tình huống ít ỏi ấy lại cho thấy một điểm yếu khác: chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, tuyển Việt Nam có thể phải trả giá.

Phút 35, một đường chuyền bất cẩn của Hoàng Đức tạo điều kiện để Bergson tung cú sút nguy hiểm và Lê Giang Patrik phải cứu thua. Đến phút 62, hàng thủ Việt Nam lại không xử lý tốt tình huống của Fergus Tierney. Tiền đạo Malaysia vừa vào sân đã nhận bóng ở rìa vòng cấm, xoay người rồi sút xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh, đánh bại Lê Giang Patrik.

Đó không phải một pha bóng mà Malaysia tạo ra từ một chuỗi phối hợp hoàn hảo. Nhưng họ đã tận dụng được khoảnh khắc ấy. Và đó là điểm khác biệt giữa hai đội trong trận đấu này. Malaysia có thể không chơi hay hơn trong toàn bộ 90 phút, nhưng họ biết cách biến một cơ hội thành bàn thắng. Tuyển Việt Nam thì không.

Bởi vậy, thất bại này không nên được nhìn theo hướng “hàng thủ Việt Nam quá tệ” hay “hàng công Việt Nam quá yếu”. Điều đáng nói hơn là cả hai tuyến đều chưa đạt đến mức ổn định cần thiết để biến thế trận thành kết quả.

Thất bại giúp ĐT Việt Nam nhận ra những vấn đề của mình.

Hàng thủ có những khoảnh khắc mất tập trung. Hàng công có bóng nhưng thiếu đòn quyết định. Và khi một trận đấu được định đoạt bởi một khoảnh khắc, đội mắc sai lầm trước và tận dụng cơ hội kém hơn gần như chắc chắn sẽ là đội thất bại.

Đó là điều Việt Nam cần cảm ơn trận thua này. Bởi nếu thắng, những con số 14 cú sút, 4 lần trúng đích và 0 bàn thắng có thể dễ dàng bị bỏ qua. Một chiến thắng đôi khi khiến người ta hài lòng với kết quả mà quên mất cách đội bóng tạo ra kết quả ấy.

Còn thất bại buộc Việt Nam phải nhìn thẳng vào sự thật. Đội tuyển của Kim Sang-sik rất nhiều vấn đề cần phải cải thiện. Sau nhiều thành công trong đó có chức vô địch AFF Cup, đội tuyển có dấu hiệu bị thoái trào cả về lực lượng lẫn lối chơi. Thất bại trước Thái Lan hay Malaysia, cũng là những bài học rất quý giá cho “Những chiến binh sao Vàng” để họ cải thiện, đồng thời khiến người hâm mộ không đặt sự kỳ vọng quá lớn vô tình tạo ra áp lực cho toàn đội.

Malaysia vừa cho Việt Nam một bài học rất rõ: khi đối thủ phòng ngự tốt, không thể chỉ trông chờ vào việc kiểm soát bóng hay gia tăng số lượng cú sút. Khi hàng công không tìm được bàn thắng, hàng thủ cũng không được phép trao cho đối phương những khoảnh khắc quá dễ dàng.

FIFA ASEAN Cup 2026 đã khép lại với vị trí thứ tư và một thất bại khiến mạch bất bại trước Malaysia kéo dài hơn một thập kỷ bị chấm dứt.

Nhưng nếu HLV Kim Sang-sik có thể biến những con số rất khó chịu của trận đấu này thành những bài học cụ thể, thất bại 0-1 sẽ không vô nghĩa.

Đôi khi, một đội tuyển cần một trận thua để biết chính xác mình còn thiếu điều gì. Và nếu tuyển Việt Nam thực sự sửa được những điểm yếu đã lộ ra trước Malaysia, thì trận thua này có thể trở thành một trong những thất bại đáng giá nhất của cả hành trình.