Báo Malaysia hả hê: “12 năm chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng hạ được ĐT Việt Nam”

Malaysia đã khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Việt Nam, qua đó giành HCĐ và đặc biệt chấm dứt chuỗi 12 năm không thể đánh bại “Những chiến binh Sao vàng”.

Truyền thông Malaysia xem đây là một chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt với Harimau Malaya. Không chỉ giành vị trí thứ ba, Malaysia còn lần đầu tiên đánh bại Việt Nam kể từ năm 2014.

“12 năm chờ đợi” và khoảnh khắc của Tierney

Trang Stadium Astro đặt ngay điểm nhấn này trong tiêu đề: “Malaysia chấm dứt 12 năm chờ đợi, Việt Nam cuối cùng cũng gục ngã”. Trang thể thao của Astro cho rằng Harimau Malaya đã phải chờ tới hiệp hai để phá vỡ thế bế tắc, trước khi Fergus Tierney trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 62.

“Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng thì chiến thắng cũng đã được đền đáp. Malaysia đã chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Việt Nam sau khi đánh bại đội bóng này với tỷ số 1-0 trong trận tranh hạng ba của FIFA ASEAN Cup 2026, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của họ trước đối thủ Đông Nam Á kể từ năm 2014” - Stadium Astro nhấn mạnh.

Theo Stadium Astro, Malaysia bước vào trận đấu với sự tự tin sau một vòng bảng bất bại, ghi 9 bàn và không thủng lưới. Bergson da Silva, Arif Aiman và Manuel Hidalgo là những nhân tố nổi bật trong hành trình đó, nhưng trước Việt Nam, Tierney mới là cái tên tạo ra khác biệt.

Báo Malaysia rất hài lòng với chiến thắng của đội nhà.

Báo Malaysia cũng dành lời khen cho thủ môn Syihan Hazmi. Sau khi Malaysia vượt lên, Việt Nam tăng sức ép tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Harimau Malaya vẫn đứng vững, còn Syihan có những pha cứu thua quan trọng để bảo toàn chiến thắng.

“Chiến thắng trước Việt Nam không chỉ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 12 năm mà còn củng cố đà phát triển của Harimau Malaya, đội bóng hiện đang trải qua một chiến dịch tích cực dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

Sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng và chiến thắng quan trọng trước Việt Nam, Harimau Malaya đã khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 của mình với thêm một lý do nữa để tin rằng họ đang đi đúng hướng” - Stadium Astro bình luận.

Một hãng truyền thông khác, Sinar Harian thậm chí đặt tiêu đề rất giàu cảm xúc: “Chấm dứt cơn ác mộng thất bại trước Việt Nam”. Tờ báo cũng nhấn mạnh Malaysia đã phải chờ 12 năm để tái lập chiến thắng trước đối thủ này.

“Chiến thắng này giúp đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe kết thúc chiến dịch ở vị trí thứ ba và cũng đảm bảo rằng Harimau Malaya không trở về tay trắng sau khi bỏ lỡ cơ hội vào chung kết” - Sinar Harian viết.

Malaysia không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới cả giải

The Star cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của Malaysia. Tờ báo này nhấn mạnh chiến thắng 1-0 trước Việt Nam giúp Malaysia hoàn tất một chiến dịch đặc biệt khi không để thủng lưới trong cả 4 trận đấu.

Theo The Star, Việt Nam khởi đầu tốt hơn và tạo ra 3-4 cơ hội trong khoảng 15 phút đầu, nhưng thủ môn Ahmad Syihan Hazmi đều xử lý được. Sau phút 25, Malaysia dần lấy lại thế trận và Bergson liên tiếp tạo ra nguy hiểm, buộc Lê Giang Patrik phải cứu thua.

“Kết quả 1-0 đã khép lại một chiến dịch mạnh mẽ của Malaysia, đội bóng không để thủng lưới bàn nào trong bốn trận đấu và ghi được 10 bàn thắng” – The Star khen đội nhà.

Truyền thông Malaysia nhấn vào thành tích cả giải không thủng lưới của đội nhà.

Đáng chú ý, báo Malaysia cho rằng sau bàn thua, Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành và phải dựa nhiều vào những tình huống phản công. Malaysia vì thế bảo vệ thành công lợi thế mong manh để giành HCĐ.

Trang Sinar Harian cũng ấn tượng với cách đội nhà không thủng lưới lần nào trong suốt cả giải. Trang báo này bình luận: “Điều thú vị hơn nữa sau chiến thắng trước Việt Nam, Malaysia đã kết thúc giải đấu với thành tích bất bại, không để thủng lưới một lần nào” - Sinar Harian viết.

Với truyền thông Malaysia, chiến thắng này vì thế có giá trị lớn hơn một tấm HCĐ. Sau 12 năm chờ đợi, Harimau Malaya cuối cùng đã có thể nói rằng họ đã đánh bại Việt Nam một lần nữa.

Quan trọng hơn, Malaysia kết thúc giải đấu với một hàng thủ chưa từng bị xuyên thủng và một thế hệ cầu thủ mới đang tạo ra nhiều kỳ vọng. Còn với Việt Nam, thất bại 0-1 khiến đội tuyển chỉ đứng thứ tư trong kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên.