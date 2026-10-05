Báo Trung Quốc: “Thua 0-5 là kết quả đáng kinh ngạc, không thể tin được!”

Truyền thông Trung Quốc vẫn chưa hết sốc khi đội nhà thua 0-5 trước một đối thủ “hạng 2” ngay tại Trùng Khánh.

“Bạn có tin được không? Kỷ lục bất bại 60 năm đã bị Palestine xóa sổ chỉ sau một đêm, với tỷ số 0-5. Trong trận đấu giao hữu tại Sân vận động bóng đá Longxing, Trùng Khánh, họ đã bị đánh bại 0-3 trong hiệp một và để thủng lưới tổng cộng 5 bàn, tất cả đều do đối thủ sử dụng chiến thuật huấn luyện cơ bản nhất. Thật đáng kinh ngạc, không thể tin được!” - trang 163 đưa ra bình luận trong một bài viết được đăng tải trưa 5/10.

Trang 163 cho rằng thất bại 0-5 trước Palestine khiến tuyển Trung Quốc nhận ra rằng họ đang ngày càng tụt hậu ở đấu trường châu Á.

“Trong bảy lần gặp nhau trước đó, đội tuyển Trung Quốc đã thắng 5, hòa 2, ghi được 17 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Sáu mươi năm trước, trong lần gặp đầu tiên, họ đã đánh bại đối thủ với tỷ số 7-0. Tình thế đã đảo ngược nhanh chóng đến mức không ai ngờ tới.

Đây là thất bại nặng nề thứ 4 trong lịch sử ĐTQG, và những nguyên nhan cơ bản dẫn đến sự tụt hậu lâu dài của bóng đá Trung Quốc vẫn không hề thay dổi.

Thất bại không phải là điều đau lòng nhất; điều thực sự đau đớn là nó đã phá vỡ những ảo tưởng mà nhiều người đã níu giữ bấy lâu nay. Logic dựa vào thiết kế đỉnh cao, nguồn lực tập trung và việc lựa chọn các vận động viên hàng đầu để đạt được kết quả, điều đã hoạt động hoàn hảo trong các môn thể thao như nhảy cầu, cử tạ và bóng bàn, dường như đã hoàn toàn thất bại trong bóng đá.” - 163 bình luận.

Truyền thông Trung Quốc thi nhau bóc mẽ thất bại của đội nhà.

Trang tin của Trung Quốc tiếp tục phân tích sâu hơn về những bàn thua của đội nhà, sau đó bình luận: “Hàng phòng ngự của chúng ta giống như một bữa ăn được sắp xếp vội vã, mỗi người chơi là một cá thể độc lập và phớt lờ nhau”.

163 tiếp tục đưa ra bình luận, cho rằng trận thua gần nhất làm tuyển Trung Quốc hết ảo tưởng về trình độ của mình: “Tỷ số chỉ là tạm thời; sự rõ ràng mới là điều quý giá hơn nhiều. Thất bại 0-5 không chỉ làm tan vỡ bóng đá Trung Quốc, mà còn phá vỡ ảo tưởng rằng một mô hình từ trên xuống có thể mang lại kết quả nhanh chóng. Kỷ luật, hệ thống huấn luyện và các trung tâm đào tạo trẻ đều quan trọng. Điều thực sự quyết định tiềm năng tương lai là có bao nhiêu trẻ em tiếp xúc, yêu thích và gắn bó với bóng đá trước 12 tuổi…”.

Tuyển Trung Quốc bị cho là ngày càng tụt hậu ở châu Á.

Trang 163 cũng cho rằng thát bại với tuyển Trung Quốc dường như là điều tất yếu khi họ đã đề ra những chiến lược đầu tư chưa đúng đắn.

“Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự lạc hậu lâu dài của bóng đá Trung Quốc vẫn không thay đổi. Chấp nhận các quy luật là cách duy nhất để tránh đi đường vòng. Trung Quốc không thiếu đam mê hay khả năng tổ chức; điều thiếu sót là một cơ chế dài hạn để chuyển hóa đam mê thành nguồn cung cấp tài năng ổn định.

Chỉ khi có nhiều trẻ em chơi bóng đá hơn, tần suất các trận đấu tăng lên và các kênh phát triển trở nên thông suốt hơn, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc mới có được sự tự tin thực sự. Ngày mà huyền thoại sụp đổ sẽ là ngày công cuộc tái thiết bắt đầu”.

Sau trận giao hữu gặp Palestine, tuyển Trung Quốc sẽ đá trận giao hữu thứ hai trong tháng 10 gặp Tajikistan (ngày 6/10). Sau đó, tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu liên tiếp gặp Malaysia vào các ngày 14 và 17/11 nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027, nơi họ nằm bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan.