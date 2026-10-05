Tuyển Việt Nam sẽ "hạ đẹp" đối thủ Tây Á để mở toang cánh cửa dự VCK giải châu lục?

Gặp Palestine ở trận mở màn vòng loại giải châu Á 2027, tuyển trẻ Việt Nam có cơ sở để hướng tới một chiến thắng, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D.

3 điểm là mục tiêu trong tầm tay

U17 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bằng cuộc đối đầu Palestine lúc 18h ngày 5/10 tại sân Bà Rịa. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Okiyama Masahiko được đánh giá cao hơn và một chiến thắng sẽ là bước khởi đầu rất quan trọng.

Việt Nam nằm ở bảng D được đánh giá là khá vừa sức cùng Palestine, Kyrgyzstan và Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu được tổ chức tập trung tại Việt Nam từ ngày 5 đến 11/10. Theo thể thức của AFC, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào VCK U17 nữ châu Á 2027 tại Trung Quốc. Điều đó khiến từng điểm số đều có ý nghĩa, đặc biệt là ở trận ra quân khi đối thủ được đánh giá thấp hơn.

So với Palestine, Việt Nam có nhiều lợi thế rõ rệt, từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho tới quá trình chuẩn bị. Đội bóng của HLV Okiyama vừa trải qua một đợt tập huấn gần hai tuần tại Nhật Bản, trong đó có những trận đấu với các đối thủ có thể hình, tốc độ và khả năng tổ chức tốt hơn. Việt Nam thua sát nút 0-1 ở một trận và hòa 3-3 ở trận còn lại trước Shonan FC. Quan trọng hơn, HLV người Nhật đánh giá các học trò đã tự tin hơn trong việc triển khai ý tưởng chiến thuật sau chuyến tập huấn này.

U17 nữ Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Palestine.

Trong khi đó, Palestine cũng không phải đối thủ hoàn toàn không có khả năng gây khó khăn. Đội bóng Tây Á từng thắng Bahrain 2-1 và hòa Syria 0-0 tại giải U17 nữ Tây Á hồi tháng 7/2026. Tuy nhiên, họ cũng từng thua Jordan 0-5. Những kết quả ấy cho thấy Palestine có thể tạo ra bất ngờ trong một ngày thi đấu tốt, nhưng sự ổn định vẫn là vấn đề lớn.

Bởi vậy, mục tiêu hợp lý nhất với U17 nữ Việt Nam là chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu, tìm bàn thắng sớm nhưng không được đánh mất sự tập trung. Một chiến thắng với cách biệt đủ lớn không chỉ giúp Việt Nam giành 3 điểm mà còn có thể tạo lợi thế về hiệu số, yếu tố có khả năng trở nên quan trọng trong cuộc đua với Kyrgyzstan ở những lượt trận sau.

Từ tứ kết châu Á đến giấc mơ trở lại VCK

Điểm tựa lớn nhất của U17 nữ Việt Nam không chỉ nằm ở lợi thế sân nhà mà còn đến từ bước tiến đáng kể tại VCK U17 nữ châu Á 2026.

Trước năm nay, Việt Nam mới một lần góp mặt ở VCK giải đấu này, vào năm 2019. Khi đó, đội bóng áo đỏ toàn thua cả ba trận vòng bảng, lần lượt trước Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc, không ghi được bàn nào và thủng lưới 14 lần. Việt Nam sau đó cũng không vượt qua vòng loại để dự VCK năm 2024.

Thế nhưng, hình ảnh của U17 nữ Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong lần thứ hai tham dự giải châu lục. Tại VCK 2026 ở Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua, tuyển trẻ Việt Nam cầm hòa Thái Lan 2-2 trong ngày ra quân, thua Trung Quốc 0-3 rồi đánh bại Myanmar 2-1 để giành vé vào tứ kết. Đây là lần đầu tiên U17 nữ Việt Nam tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất châu Á.

U17 nữ Việt Nam có lợi thế sân nhà, và nằm ở bảng đấu không quá nặng tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Hành trình ấy dừng lại sau thất bại 0-2 trước Australia, nhưng việc lọt vào tứ kết đã cho thấy bóng đá nữ trẻ Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực. Đáng tiếc, đội chưa thể giành vé dự World Cup U17 nữ 2026, bởi chỉ bốn đội vào bán kết mới có suất tham dự giải đấu thế giới.

Vì thế, vòng loại châu Á 2027 mang đến một cơ hội mới. Việt Nam không còn bước vào giải đấu với vị thế của một đội bóng chỉ mong tích lũy kinh nghiệm như năm 2019, mà có thể đặt mục tiêu rõ ràng hơn: đứng đầu bảng và trở lại VCK.

Trận gặp Palestine vì thế quan trọng hơn một cuộc đối đầu đơn thuần. Một chiến thắng sẽ giúp U17 nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo nền tảng tâm lý trước khi lần lượt gặp Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Với lợi thế sân nhà, sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng cùng nền tảng được tạo dựng từ chiến dịch châu Á năm 2026, Việt Nam hoàn toàn có quyền hướng tới 3 điểm.

Nếu tận dụng tốt cơ hội ở trận mở màn, cánh cửa tới VCK U17 nữ châu Á 2027 sẽ được mở ra ngay từ những bước chân đầu tiên.



