Báo Hàn Quôc bênh HLV Kim Sang-sik, bất ngờ với động thái của nhiều CĐV Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc đưa ra những bình luận rất đáng chú ý sau khi tuyển Việt Nam để thua Malaysia, trắng tay tại FIFA ASEAN Cup.

“Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik ‘loạng choạng’ sau khi bảo vệ thành công vị trí số một Đông Nam Á. Dư luận phản ứng sau thất bại trước Malaysia” - đây là tiêu đề bài bình luận vừa được hãng truyền thông Daum (Hàn Quốc) đăng tải vào trưa nay (6/10).

Theo cây bút Kim Hye-in, HLV Kim Sang-sik chính là người phải chịu sức ép lớn sau khi tuyển Việt Nam thua Malaysia ở trận tranh HCĐ tại FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, bài viết của Daum tỏ ý bênh vực HLV Kim Sang-sik khi chỉ ra những lý do mang tính khách quan dẫn tới việc toàn đội thất bại.

“HLV Kim Sang-sik, HLV trưởng tuyển Việt Nam, đã thừa nhậ trách nhiệm về màn trình diễn không mấy ấn tượng của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026. Với tư cách là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã kết thúc giải đấu khi thua cả Thái Lan và Malaysia. Những lời chỉ trích về màn trình diễn cũng như công tác quản lý cầu thủ tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội…

Thực tế, tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn trong việc chuẩn bị chu đáo cho giải đấu này. Đội tuyển chỉ tập luyện một ngày trước khi sang Indonesia và đá tập một trận duy nhất ba ngày sau khi đến nơi. Một số cầu thủ chủ chốt của Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu không thể góp mặt, một số vị trí khác không thể hồi phục hoàn toàn thể lực do lịch thi đấu dày đặc. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng buộc phải về nước điều trị chấn thương chỉ sau một trận” - Daum viết.

Trang báo Hàn Quốc bênh vực HLV KIm Sang-sik.

Trang Daum cũng thẳng thắn chỉ ra một hạn chế lớn của tuyển Việt Nam ở giải FIFA ASEAN Cup, đó là khả năng dứt điểm của các cầu thủ còn chưa tốt.

“Trong trận đấu với Malaysia, sự khác biệt về khả năng dứt điểm đã quyết định kết quả trận đấu. Việt Nam tung ra 14 cú sút, tạo ra gấp đôi số cơ hội của Malaysia (7), nhưng chỉ có 4 cú sút trúng đích. Ngược lại, Malaysia chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 3 cú sút trúng đích của mình”.

Hãng truyền thông xứ Kim chi dường như cũng bất ngờ trước phản ứng có phần tiêu cực của một bộ phận CĐV Việt Nam, chỉ trích mạnh mẽ vai trò chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik.

“Phản ứng của cư dân mạng trong nước đối với kết quả giải đấu khá gay gắt. Một CĐV đã chỉ trích mạnh mẽ kết quả và cho rằng nếu không thắng Philippines, tuyển Việt Nam không qua được vòng bảng.

Có CĐV thì lập luận rằng trong khi họ tập hợp những cầu thủ ưu tú để giành huy chương tại SEA Games, AFF Cup, hay các giải đấu U23, thì phong độ của họ lại giảm sút mạnh khi tham gia các giải đấu châu lục hoặc vòng loại World Cup, và cho rằng các vấn đề như chấn thương, thể trạng và lịch thi đấu liên tục được nêu ra.

Một số phản ứng thậm chí còn đưa ra những lời chỉ trích gay gắt, đặt thẳng những câu hỏi về khả năng quản lý cầu thủ và khả năng lãnh đạo của huấn luyện viên Kim”.

Tuyển Việt Nam thi đấu không hiệu quả ở trận gặp Malaysia.

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận đấu chiều qua, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam. Ông nhận toàn bộ trách nhiệm về mình đồng thời tỏ ra khá thất vọng.

“Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam. Thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng các cầu thủ lớn tuổi trong đội đã cố gắng hết sức. Tôi cũng rất biết ơn cổ động viên Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển từ rất xa, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Đây là lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup được tổ chức và chúng tôi không giành huy chương. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối, thất vọng với kết quả này. Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ có thể thất vọng về những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện.

Với kết quả này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả thi đấu của đội tuyển” - HLV Kim Sang-sik chia sẻ.