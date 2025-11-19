Thủ tướng yêu cầu xây dựng các phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế đối ứng của Hoa Kỳ, hoàn thành trong tháng 11

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, nêu rõ:

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, các Bộ, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, phát triển, mở rộng thị trường. Trong 10 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 762,4 tỷ USD, tăng 17,4 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 391,0 tỷ USD, tăng 16,2 % và nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6 %; cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8 % gắn liền với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Các Bộ, cơ quan, địa phương

a) Trong bối cảnh mới hiện nay, thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững .

b) Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tăng cường hơn nữa về kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu.

b) Điều hành tỉ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư.

Bộ Công Thương:

a) Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng trên thị trường quốc tế trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch.

b) Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng. Đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác nhiều tiềm năng (như GCC, Pakistan, Ai Cập, MERCOSUR, Algeria...); tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

c) Chỉ đạo hệ thống thương vụ ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam; tập trung hỗ trợ các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên, trong đó có hỗ trợ về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối ở thị trường nước ngoài, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

d) Đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài chính:

a) Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả.

b) Rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước.

c) Nghiên cứu, xây dựng các phương án hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; hoàn thành trong tháng 11 năm 2025.

d) Chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngăn chặn nhập khẩu hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chủ trì triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao nhằm chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng", đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản.

b) Đẩy nhanh công tác đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam.

c) Xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Ngoại giao:

a) Đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở thị trường nước ngoài.

b) Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội trong nước để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá.

c) Tích cực vận động linh hoạt theo từng quốc gia thành viên khối GCC nhằm tạo đồng thuận trong nội khối, góp phần đẩy nhanh tiến độ đàm phán FTA Việt Nam - GCC.

Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao thành lập các Tổ công tác thúc đẩy thị trường mới (Trung Đông, châu Phi, Mỹ La Tinh…), giải quyết các vướng mắc về các hiệp định FTA hiện có và khẩn trương đàm phán, ký kết các FTA mới trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026 (với Pakistan, Kuwait, Trung Đông, Brazil, Nam Mỹ, Algeria…).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ động nắm bắt các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy xuất khẩu theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

b) Ủy ban nhân dân các địa phương có nông sản xuất khẩu qua biên giới thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới để khuyến cáo các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác.

Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, doanh nghiệp xuất khẩu : xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt trong những tháng cuối năm; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu; chú trọng các hoạt động phát triển, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Giao các Phó Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.