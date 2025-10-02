Thủ tướng: Vì sao còn hơn 30.000 người chưa được chi trả chế độ theo Nghị định 178?

Chiều 1-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng đánh giá sau 3 tháng triển khai (từ 1-7), việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sáng tạo của các cấp, các ngành và địa phương.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực với trên 7 triệu hồ sơ trực tuyến được xử lý, tỉ lệ đúng hạn đạt trên 91%.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Thủ tướng nêu rõ quá trình triển khai vẫn vướng mắc, tồn tại, như tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội có tình trạng quá tải công việc, công việc nhiều nhưng chế độ chính sách chưa phù hợp; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ.

Ngoài ra, chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc. Đến nay cả nước đã có 142.746 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 105.056 người (73,6%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Về giải quyết chế độ chính sách, Thủ tướng nêu rõ sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn trên 30.000 người chưa được chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 (sửa đổi tại Nghị định 67), nguyên nhân là gì? Thủ tướng yêu cầu đề xuất cách tháo gỡ dứt điểm việc này.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng những khó khăn, vướng mắc như nêu trên, một phần do lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên giai đoạn đầu không tránh khỏi lúng túng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành có số lượng lớn, đội ngũ cán bộ, công chức chưa có đủ thời gian để nắm chắc nên áp dụng có thời điểm còn hạn chế.

Mặt khác, quy mô dân số, diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính sau sắp xếp tăng lên nhiều, làm gia tăng áp lực giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và quản lý hành chính nhà nước ở cấp xã.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khi nào người dân còn kêu ca, phàn nàn, chừng đó công việc của Chính phủ còn phải gian nan, vất vả, đòi hỏi phải có giải pháp hiệu quả; khi nào địa phương còn chưa phát triển được, chừng đó Chính phủ phải kiểm điểm, lo toan, thúc đẩy để phát triển.

Thủ tướng yêu cầu phải xử lý, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo quan điểm trách nhiệm của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó xử lý. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng công cụ, hệ thống đánh giá kết quả thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho người có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178, hoàn thành trước ngày 10-10.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để khắc phục khó khăn hiện nay về cán bộ, công chức xã vừa thiếu vừa yếu trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài; hướng dẫn dứt điểm việc xác định vị trí việc làm, định biên biên chế ở cấp xã.

Các bộ ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực như: Đất đai, quy hoạch, tài chính, tài sản, xây dựng, giao thông, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.