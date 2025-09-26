Thủ tướng dự lễ khởi công 2 dự án có tổng vốn 182.000 tỷ đồng, thuộc top đầu thế giới của Vingroup

Ngày 26/09/2025, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Cùng dự sự kiện có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành của Trung ương và TP Hải Phòng.

Lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp Tân Trào được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp – công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Với quy mô, vị trí và định hướng phát triển đồng bộ, Khu Công nghiệp Tân Trào sẽ là một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Phối cảnh Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng

Dự án nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Phối cảnh Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thách như: than đá, dầu mỏ. Sự ra đời của nhà máy đánh dấu bước đi chiến lược của Vingroup trong tiến trình chuyển dịch năng lượng sạch, mở đường cho phát triển kinh tế xanh - bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: “Hôm nay, Hải Phòng khởi công 2 dự án có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta đang tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, chúng ta đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tăng trưởng xanh, tăng trưởng số, tăng trưởng tuần hoàn và tăng trưởng sáng tạo. Đây là thay đổi rất căn bản. Bây giờ phải dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để phát triển, để thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, bền vững, tạo cơ hội, tạo điều kiện để phát triển đất nước độc lập, tự chủ và chủ động chiến lược. Hai dự án khởi công hôm nay đều có mục tiêu này, góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: “ Khu Công nghiệp Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao, mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng – công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định. Sự cộng hưởng ấy tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là mô hình phát triển đồng bộ mà Vingroup kỳ vọng sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Trước đó, Vingroup đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải (tháng 06/2019), trở thành một trong những động lực then chốt, góp phần vào chỉ số tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đứng top đầu cả nước trong những năm qua.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Vingroup còn đồng hành cùng thành phố Hoa phượng đỏ trong loạt dự án đầu tư quan trọng như: cầu Hoàng Gia, 4 siêu đô thị…