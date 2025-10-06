Thủ tướng: Tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà đất

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9 để thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, sáng 5/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Ghi nhận những kết quả đạt được là cơ bản, song Thủ tướng chỉ rõ nhiều hạn chế, bất cập như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng: giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đầu tư tư nhân chưa khởi sắc, xuất khẩu gặp khó khăn, tốc độ tăng tiêu dùng có xu hướng chững lại. Trong khi đó, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hay trí tuệ nhân tạo vẫn cần thêm thời gian để phát huy hiệu quả.

" Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỉ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của chính sách thuế quan, thương mại của các nước. Tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao ", Thủ tướng đề cập.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quý IV phải tăng tốc, bứt phá, trong đó mục tiêu trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát chặt nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc tăng thu, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Về định hướng và giải pháp chủ yếu, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời Nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm để tạo dư địa thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỷ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro…

" Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất ", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, FDI; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10/10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ. Đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Nâng cao khả năng kiến tạo phát triển của cấp xã.

Trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém. Bộ Tài chính triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Quán triệt quan điểm chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý 4/2025, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng 25% so với dự toán; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 100% kế hoạch; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán, huy động các nguồn lực, phát hành trái phiếu công trình.

Ngân hàng Nhà nước tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng.

Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục đàm phán với các nước về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình giao thông; xây dựng phương án đầu tư nền tảng "Bình dân học vụ số"…