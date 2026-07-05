Thủ tướng Slovakia nêu nghịch lý về con đường Ukraine gia nhập EU

Thủ tướng Slovakia cho rằng chính những nước viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine có thể trở thành lực cản lớn nhất đối với Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự nhất cho Ukraine sẽ trở thành những bên phản đối mạnh mẽ nhất việc Ukraine gia nhập EU do lo ngại về tác động đối với ngân sách của khối.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASR được công bố ngày 4/7 trên YouTube, ông Fico nói: "Hãy nhớ đến một nghịch lý: Những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiều nhất về quân sự trong cuộc xung đột với Nga sẽ là những nước cản trở mạnh nhất việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu, vì họ sẽ lo ngại ảnh hưởng của Ukraine đối với ngân sách của EU".

Ông Fico cũng cho rằng Ukraine không nên được ưu tiên hơn các quốc gia vùng Balkan trong tiến trình gia nhập EU cũng như về các ưu đãi được đề xuất.

Theo Thủ tướng Slovakia, các nước Balkan đã chờ đợi nhiều năm để gia nhập EU và có sự chuẩn bị tốt hơn cho quá trình này.

Trước đó, báo The Telegraph ngày 24/6, đưa tin nhiều quốc gia thành viên EU cho rằng việc tạo điều kiện để Ukraine gia nhập khối theo cơ chế đơn giản hóa là không thể chấp nhận, do những vấn đề liên quan đến tham nhũng và ảnh hưởng của các nhà tài phiệt.

Theo tờ báo, mặc dù Ủy ban châu Âu ngày 12/6, thông báo mở cụm đàm phán đầu tiên về tiến trình gia nhập EU của Ukraine, một số quốc gia thành viên vẫn phản đối việc dành cho Ukraine bất kỳ sự nhượng bộ nào.