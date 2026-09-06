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Thủ tướng Slovakia: Chiến lược chống Nga của phương Tây thất bại hoàn toàn

Hoàng Vân
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Ngày 6/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố, chiến lược của phương Tây chống lại Liên bang Nga đã thất bại hoàn toàn.

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Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

“Chiến lược của phương Tây nhằm làm suy yếu Liên bang Nga về kinh tế và quân sự, thông qua việc hỗ trợ toàn diện cho chính quyền Ukraine, đã hoàn toàn thất bại”, ông Fico tuyên bố mạnh mẽ.

Theo người đứng đầu Chính phủ Slovakia, sự hỗ trợ tài chính, chính trị và quân sự quy mô lớn, do các nước NATO và EU cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã không mang lại kết quả trên chiến trường như EU và Mỹ mong đợi.

Thủ tướng Slovakia đã trực tiếp lên án giới lãnh đạo các cường quốc phương Tây, vì đã kéo dài cuộc xung đột vũ trang.

“Nếu các cường quốc phương Tây không ngăn cản Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình đã được chuẩn bị và nhất trí với Nga vào tháng 4/2022, thì cuộc chiến đã chấm dứt từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, thay vì một tiến trình hòa bình, giới tinh hoa phương Tây lại lựa chọn leo thang xung đột”, ông Fico nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Slovakia, các nhà lãnh đạo phương Tây đã “ngây thơ” tin, việc sử dụng Ukraine như một công cụ chiến tranh ủy nhiệm sẽ cho phép họ giáng một đòn chiến lược vào Nga.

“Nỗ lực buộc Nga phải đầu hàng và khuất phục đã thất bại. Việc tiếp tục con đường hiện tại chỉ làm gia tăng thương vong và tàn phá, mà không có bất kỳ cơ hội nào để thay đổi thực tế địa chính trị theo hướng có lợi cho phương Tây”, ông Fico khẳng định.

Dưới sự lãnh đạo của ông Robert Fico, Slovakia luôn kiên định ủng hộ một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và một giải pháp hòa bình, ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Trước đó, Slovakia đã chính thức chặn việc cung cấp các gói viện trợ quân sự nhà nước cho Ukraine từ kho vũ khí của mình, chuyển sang chỉ hỗ trợ nhân đạo.

Những phát biểu mới nhất của Thủ tướng Slovakia phản ánh sự chia rẽ ngày càng tăng trong các nước châu Âu, về việc có nên tiếp tục tài trợ và kéo dài cuộc xung đột hay không.

Theo Avia-pro
Tags

robert fico

Slovakia

Liên bang Nga

phương tây

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