Ngày 19/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với 3 cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định số 2096/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Trước đó vào ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/9.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm kiểm tra Vùng 3 Hải quân, ngày 18/11/2024. ﻿Ảnh Nguyễn Minh

Tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/9.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2088/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9.