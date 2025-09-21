Theo dự kiến chương trình phiên họp, ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; và các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ cũng được xem xét tại phiên họp này.

Cùng với đó, vào cuối giờ chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật.

Cùng với đó, phiên họp cũng cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại phiên họp thứ 49 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); xem xét dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét về công tác bầu cử đại biểu nhiệm kỳ mới. Trong đó sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tổ chức hội nghị cử tri; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử…; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND tỉnh, thành phố; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND cấp xã, phường, đặc khu.

Về nội dung chương trình, trong một số cuộc họp gần đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn luôn nhấn mạnh, chỉ những nội dung rất cấp thiết, cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn trong Kỳ họp thứ 10 mới bổ sung vào chương trình, nếu trình theo quy trình tại hai kỳ họp thì không trình tại kỳ họp này.