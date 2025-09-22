Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đức Phúc sau chiến thắng rạng danh Việt Nam tại Intervision 2025

Tối 20/9 tại thủ đô Moscow (Nga), Đức Phúc chính thức giành ngôi vị Quán quân Intervision 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở lại sân chơi này sau hơn 30 năm gián đoạn và ngay lập tức tạo nên kỳ tích. Với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, Đức Phúc đưa âm nhạc Việt Nam thăng hoa trên một sân khấu toàn cầu, để lại dấu ấn khó phai trong lòng bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư chúc mừng gửi đến Đức Phúc sau chiến thắng tại Intervision 2025

Ngay sau khi tin vui được công bố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Đức Phúc, bày tỏ niềm tự hào và trân trọng những nỗ lực của nam ca sĩ cũng như ngành âm nhạc nước nhà. Nguyên văn bức thư như sau:

*"Kính gửi: Ca sỹ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc

Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sỹ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam”, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sỹ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam.

Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi “âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới”.

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để Ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Thân ái",

Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam*

Trong bức thư, Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn chiến thắng lần này sẽ trở thành động lực để giới văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến, đồng thời lan tỏa tinh thần Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là kỳ vọng của khán giả Việt Nam. Từ sau Intervision 2025, sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ dám bước ra biển lớn, để văn hóa Việt Nam ngày càng tỏa sáng trên trường quốc tế.

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt bày tỏ sự xúc động khi đọc từng dòng chữ từ bức thư. Với fan của Đức Phúc, đây là phần thưởng tinh thần lớn lao sau chặng đường dài theo dõi, ủng hộ nam ca sĩ từ những ngày đầu còn rụt rè bước ra từ cuộc thi Giọng Hát Việt.

Ở góc độ chuyên môn, chiến thắng của Đức Phúc được nhìn nhận là kết quả của sự cộng hưởng từ giọng hát nội lực, ca khúc giàu giá trị văn hóa, và phần dàn dựng sân khấu tôn vinh trọn vẹn tinh thần Việt Nam. Bài hát Phù Đổng Thiên Vương không chỉ kể về câu chuyện huyền thoại của dân tộc mà còn mở ra cánh cửa để bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử, truyền thống Việt Nam.

Đằng sau chiến thắng của Đức Phúc là ekip hùng hậu gồm nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, producer DuongK, thầy sáo Nguyễn Hoàng Anh, rapper Phúc Du, Orange hỗ trợ viết lời và đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh. Đức Phúc và ekip đã biến hóa sân khấu Phù Đổng Thiên Vương thành 1 màn trình diễn hoà quyện yếu tố sử thi, văn hóa Việt lại vừa tiệm cận với xu hướng biểu diễn đương đại.

Thành công lần này cũng cho thấy sức mạnh của việc đầu tư nghiêm túc cho nghệ thuật. Dù còn trẻ, Đức Phúc đã dám thử sức ở một sân chơi tầm vóc, mang cả trách nhiệm quốc gia trên vai. Chiến thắng của Đức Phúc chính là bước ngoặt để Việt Nam có thêm niềm tin tham gia các cuộc thi âm nhạc quốc tế trong tương lai.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc. Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam). Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định vị thế mới của nghệ sĩ Việt Nam trong hành trình hội nhập, sáng tạo và cống hiến cho nghệ thuật toàn cầu. Với dấu mốc này, Đức Phúc đã ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc Việt như một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa hai chữ “Việt Nam” vang vọng trên sân khấu âm nhạc toàn cầu.