Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đánh dấu một cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang hết sức căng thẳng do cuộc xung đột tại Ukraine và vụ bắt giữ nhà báo Nhật Bản gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: AP)

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, và kéo dài khoảng 30 phút.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp mặt trực tiếp sau 7 năm, kể từ cuộc gặp gần nhất giữa Tổng thống Putin và cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2019.

Quan hệ song phương đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, khi Tokyo cùng các đồng minh phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt quy mô lớn với Mátxcơva.

Gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục chịu nhiều sức ép từ hàng loạt bất đồng ngoại giao và thương mại. Đáng chú ý nhất là vụ bắt giữ Yuki Imai - phóng viên của báo Hokkaido Shimbun.

Nhà báo này bị bắt vào tháng 10, với cáo buộc thu thập thông tin về năng lực quốc phòng của Mátxcơva cho Tokyo.

Đầu tháng này, Mátxcơva đặt các công ty con của tập đoàn Japan Tobacco tại địa phương dưới quyền quản lý tạm thời, khiến Tokyo chính thức gửi công hàm phản đối.

Bên cạnh những căng thẳng gần đây, hai nước còn tồn tại tranh chấp chủ quyền kéo dài nhiều năm, khiến họ chưa thể ký kết hiệp ước hòa bình chính thức kể từ khi Thế chiến 2 kết thúc.

Tranh chấp xoay quanh quần đảo nằm ngoài khơi đảo Hokkaido Nhật Bản. Khu vực này hiện do Nga quản lý với tên gọi quần đảo Nam Kuril, trong khi Tokyo tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Căng thẳng liên quan đến quần đảo này gia tăng vào tháng 8, khi Tổng thống Putin tới thăm đảo Etorofu (Nga gọi là Iturup), một trong bốn hòn đảo đang có tranh chấp.

Đó là lần đầu tiên ông Putin trực tiếp thị sát khu vực kể từ khi nhậm chức năm 2000, và ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tokyo.