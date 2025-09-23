Chiều 22/9, kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng khẳng định quyết tâm xây dựng, phát triển thị trường bất động sản ổn định, an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Theo Thủ tướng, thực hiện tốt các chính sách nhà ở và phát triển thị trường bất động sản sẽ góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững, thúc đẩy tăng trưởng cao, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; góp phần phát triển đô thị và nông thôn văn minh, hiện đại.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp để kéo giảm giá bất động sản.

Muốn thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng cho rằng các chủ thể liên quan phải chung sức đồng lòng với Chính phủ, phát huy những điểm đã làm tốt, phát hiện, tháo gỡ kịp thời, nhanh, linh hoạt, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc.

“Nhân dân thiếu nhà ở nhưng lại không có nhà để mua. Nhà cứ 100 triệu/m2 thì dân làm sao có tiền mua được. Bao nhiêu người cần nhà nhưng giá nhà cao quá nên không mua được. Ngân hàng phải góp phần kiểm soát. Nếu cứ thổi giá bất động sản lên, người dân thấy giá nhà cao, cao mãi, cao quá người dân không thể mua được", Thủ tướng lưu ý.

Nhấn mạnh, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Về giá đất, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước. Bộ Xây dựng nghiên cứu để Chính phủ ban hành nghị quyết, giao một số doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tài triển khai một số dự án nhà ở xã hội theo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.