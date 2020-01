Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết Công an Đà Nẵng

Sáng 25/1 (mồng 1 tết Nguyên đán Canh Tý), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nhân dịp đầu xuân, năm mới.



Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết trong năm 2019, Công an Đà Nẵng đã nỗ lực, có nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, bám sát phương châm chủ động, nhờ đó đã kéo giảm 8% các loại tội phạm, đặc biệt tai nạn giao thông giảm mạnh.

Thủ tướng duyệt đội danh dự Công an TP Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng đã có những bước đổi mới, tinh gọn bộ máy. Năm qua, Công an TP đã được Bộ Công an tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào Vì An ninh tổ quốc.

Theo tướng Viên, dù nhiệm vụ trong năm 2020 có nhiều thách thức, song toàn đơn vị xin hứa với Thủ tướng sẽ hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Phát biểu tại buổi thăm, chúc tết, Thủ tướng đánh giá cao thành tích mà lực lượng Công an Đà Nẵng nói riêng và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng nói chung, đã đạt được trong năm 2019.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi đến lực lượng vũ trang, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Đà Nẵng Anh hùng và chúc lực lượng công an đạt được nhiều thành tích cao trong năm Canh Tý 2020.

Thủ tướng thăm hỏi, chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2019, Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

"Chưa bao giờ Việt Nam phát triển mạnh mẽ như thế về cả kinh tế, tăng trưởng GDP, an ninh quốc phòng, đối ngoại, vị thế trên trường quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo giảm nhanh, đặc biệt ở cùng sâu vùng xa. Chương trình nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều xã, nhiều huyện đạt chỉ tiêu nông thôn mới.



"Chúng ta kiểm soát tốt tình hình, anh em 54 dân tộc từ Nam ra Bắc đều đòng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước trước những thế lực thù địch, xuyên tạc", Thủ tướng nói.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ, nhân dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đà Nẵng, thành phố trung tâm của miền Trung có những đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước. Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng năm 2020, tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ và phát triển hơn nữa.

Trong sáng mồng 1 tết Nguyên đán Canh Tý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cũng đến thăm và chúc tết Đảng bộ Quận ủy Hải Châu và UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu).