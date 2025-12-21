Thủ tướng: Nghiên cứu cơ chế để đội ngũ doanh nhân xuất sắc tham gia quản trị đất nước

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chiều 20/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nêu rõ, 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra Đại hội XIV của Đảng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; cũng là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân phải góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, nhất là an ninh kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và bảo đảm an sinh xã hội.

Đề cập đến các nhiệm vụ cần thực hiện trong quý I/2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành, hỗ trợ pháp lý, phát triển các doanh nghiệp tiên phong, hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

"Bộ Nội vụ rà soát, trình sửa đổi Luật Thi đua - Khen thưởng để quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, mở rộng hình thức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và chú trọng khen thưởng tôn vinh người lao động trực tiếp. Nghiên cứu đề xuất cơ chế tăng cường sự tham gia của đội ngũ doanh nhân xuất sắc, có tâm, có tầm tham gia quản trị đất nước", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tập trung rà soát, khẩn trương đề xuất Chính phủ trong quý các nội dung cụ thể sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu xây dựng Luật Kinh doanh cá thể; hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để nâng cao chất lượng và mở rộng kênh huy động vốn ổn định cho kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó là hoàn thiện chế độ kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp siêu nhỏ; xây dựng chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh bền vững cho đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh...

Bộ Công Thương tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Thủ tướng trong quý I/2026 các đề án phát triển thị trường trong nước, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia trong thời gian tới; tổ chức Hội chợ mùa Xuân năm 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng kiểm soát biến động giá đất, dành quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm; khẩn trương hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất cho một số nhóm doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện pháp luật và hạ tầng thực thi về sở hữu trí tuệ đảm bảo chế tài nghiêm, đủ sức răn đe đối với hành vi vi phạm; đẩy mạnh thực hiện trực tuyến thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ, rút ngắn thời gian xử lý.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, trước tiên, Thủ tướng quán triệt việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết số 68.

"Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi, không phải "xin cho"; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh hậu kiểm, giảm tiền kiểm ", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân về số lượng và chất lượng, phát triển các doanh nghiệp lớn, dẫn dắt, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, không để doanh nghiệp nhỏ và vừa bị bỏ lại phía sau; tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Thủ tướng lưu ý xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, gồm nguồn lực bên trong và bên ngoài, nguồn lực Nhà nước và tư nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo từng bộ, cơ quan, địa phương cần chủ động giải quyết các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", không được để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", không "nói nhiều làm ít hoặc không làm", thường xuyên đánh giá công tác triển khai Nghị quyết số 68 một cách thực chất.

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia để theo dõi, đánh giá và bảo vệ doanh nghiệp; các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng và phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ; đồng thời thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung hoàn thành 6 nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối tháng 12.

Theo đó, Bộ Tài chính trình nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và quyết định hướng dẫn dự án xanh, tuần hoàn. Ngân hàng Nhà nước trình nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% đối với dự án xanh, tuần hoàn. Bộ Tư pháp hoàn thiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Nghị định 32/2024 về cụm công nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 12 để ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026.

Thủ tướng khẳng định, thông điệp xuyên suốt, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết số 68 là: "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm - lấy hiệu quả làm thước đo - lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng".

"Phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền mà phải bằng cả trí tuệ, ý chí, khát vọng và tình cảm, để phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, để có đội ngũ doanh nghiệp phát triển an toàn, lành mạnh, lớn mạnh, bền vững, xứng tầm truyền thống văn hóa - lịch sử của đất nước, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước", Thủ tướng phát biểu.