Thủ tướng Netanyahu đang thúc giục Tổng thống Trump ném bom Iran

Thủ tướng Israel được cho là đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ ra lệnh tấn công Iran, ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào ngày 3/11.

Các thủy thủ đang làm việc trên boong tàu sân bay USS George Washington khi tàu này di chuyển qua Biển Arab.

Trong bài báo hôm 1/11, Axios đã tiết lộ chi tiết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel về khả năng nối lại hành động quân sự chống lại Iran.

Theo Axios, một nguồn tin Israel cho biết, cuộc điện đàm "gay gắt", trong khi một nguồn tin Mỹ mô tả nó là "thẳng thắn".

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã nói với Thủ tướng Netanyahu, thay vì ném bom Iran ngay lập tức, ông muốn cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một cơ hội trước.

Thủ tướng Israel được nhận định rất lo ngại về chiến lược này.

Cuộc điện đàm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Netanyahu, người đang tham gia vào các cuộc đàm phán liên minh khó khăn, sau khi khối cánh hữu của ông không giành được đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử ở Israel tháng trước.

Ngày 2/11, nhà báo người Mỹ Tucker Carlson đã đăng tải trên X nói: Mỹ “có thể sắp tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran” dưới áp lực từ Thủ tướng Netanyahu, người “gọi điện cho Tổng thống Trump về vấn đề này mỗi ngày”.

Theo nhà báo Carlson, nhà lãnh đạo Israel muốn Mỹ tấn công một cơ sở tại núi Pickaxe ở miền Trung Iran, nơi tình báo Israel tin nước Cộng hòa Hồi giáo đã khởi động lại chương trình làm giàu uranium của họ.

Hôm 31/10, Tổng thống Trump nói với giới báo chí, các cuộc đàm phán với Iran “đang diễn ra tốt đẹp”.

Tuy nhiên, ông nói thêm, Mỹ vẫn cần phải loại bỏ một số địa điểm hạt nhân của Iran.

“Chúng ta có thể làm điều đó trong 10 phút. Chúng ta đã có kế hoạch đó. Các bạn có thể nhìn vào Pickaxe Mountain. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cảnh báo có thể tấn công Iran một lần nữa, nếu Iran không đáp ứng các điều khoản hòa bình của ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những lời đe dọa này bất chấp cảnh báo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc hồi tháng 9, việc tiêu tốn mạnh tay các loại vũ khí chủ chốt trong cuộc xung đột ở Trung Đông “đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược".

Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran cũng đã gây thiệt hại lên tới 15 tỷ USD cho các căn cứ Mỹ trong khu vực.