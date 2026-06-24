Thủ tướng Lý Cường gạt khái niệm ‘Cú sốc Trung Quốc’, dẫn bài học Huawei

Hôm nay (24/6), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng cách diễn giải của phương Tây về cái gọi là “Cú sốc Trung Quốc 2.0” không phản ánh đúng thực tế, và nên được thay thế bằng khái niệm “Cơ hội Trung Quốc 2.0”.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: SCMP)

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thường niên các nhà vô địch mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), còn được gọi là Davos Mùa hè, tổ chức ở TP. Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, ông Lý nhấn mạnh Trung Quốc đang đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Những công nghệ và sản phẩm của Trung Quốc trong các lĩnh vực mới nổi mang đến cho thế giới không phải là cú sốc, mà là cơ hội; không phải là mối đe dọa, mà là sự trao quyền”, ông Lý Cương nói.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, năng lực cạnh tranh của Trung Quốc không đến từ các khoản trợ cấp của nhà nước mà là kết quả nỗ lực của toàn bộ nền công nghiệp, cùng với lợi thế từ thị trường nội địa khổng lồ, nơi tạo ra vô số ứng dụng thực tế cho các sản phẩm công nghệ.

“Chính phủ Trung Quốc chưa giàu đến mức đó và chúng tôi cũng không đủ khả năng để cung cấp những khoản trợ cấp như vậy”, ông Lý khẳng định.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh rằng, đổi mới sáng tạo của Trung Quốc xuất phát từ quá trình tích lũy năng lực nội tại: “Chúng tôi hiểu rất rõ rằng không có con đường tắt nào cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ”, ông nói.

Bài học Huawei

Ông Lý cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei vẫn duy trì năng lực chống chịu trước áp lực chi phí và những tác động từ bên ngoài mà ông mô tả là “không công bằng”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới.

“Huawei đã phải đối mặt với các lệnh phong tỏa từ bên ngoài trong thời gian dài, nhưng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của hãng không những không giảm mà còn tăng lên”, Thủ tướng Trung Quốc nói.

Theo ông, thành tựu của tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến này là nhờ khoản đầu tư khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (147,9 tỷ USD) cho nghiên cứu khoa học trong vòng 1 thập kỷ qua.

Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định nước này đã trở thành “nơi trú ẩn an toàn” quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động.

“Trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng quốc tế và đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định đã tạo ra tính chắc chắn quý giá cho một thế giới ngày càng bất định”, ông Lý nói.

Bài phát biểu được Thủ tướng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến Iran đã gây nhiều sức ép lên kinh tế toàn cầu, đẩy giá hàng hóa tăng cao và ảnh hưởng đến các luồng thương mại quốc tế.

Dù ít chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến Trung Đông, đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong 2 tháng gần đây, sau khi tăng trưởng 5% trong quý I.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay, trong khoảng 4,5 - 5%.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tháng 5 - chỉ số phản ánh sức tiêu dùng - giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, và là lần sụt giảm đầu tiên kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa chống COVID-19 từ cuối năm 2022.

Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 tăng tới 19,4%, cho thấy tình trạng mất cân đối ngày càng lớn giữa sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Sự bùng nổ xuất khẩu của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại ở châu Âu và nhiều nơi khác về tác động đối với các ngành công nghiệp nội địa. Những người chỉ trích cho rằng Bắc Kinh gây ra tình trạng dư thừa công suất công nghiệp. Quan điểm này được phát triển thành học thuyết “Cú sốc Trung Quốc 2.0”.

Những người ủng hộ khái niệm này chỉ ra rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2025 đã đạt gần 1.200 tỷ USD, mức cao kỷ lục, nhờ việc tăng mạnh xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao giá rẻ như xe điện.

Ông Lý cho rằng trước đây Trung Quốc chủ yếu chia sẻ lợi ích với thế giới thông qua thị trường rộng lớn và năng lực sản xuất chi phí thấp. Hiện nay, nước này còn mang lại “lợi tức đổi mới sáng tạo” thông qua tiến bộ công nghệ và nâng cấp công nghiệp.

“Đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu, ‘Cơ hội Trung Quốc 2.0’ đồng nghĩa với sự trao quyền toàn diện từ đổi mới sáng tạo và các cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao”, ông nói.

Hình mẫu Unitree Robotics

Ông Lý dẫn chứng hãng chế tạo robot hình người Unitree Robotics như 1 ví dụ về tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.

Theo ông, khi rời tỉnh Chiết Giang vào năm 2016, công ty này chỉ được định giá khoảng 10 triệu tệ, nhưng hiện nay giá trị đã tăng lên 42 tỷ tệ.

“Tôi tin rằng những doanh nghiệp Trung Quốc đầy triển vọng như vậy không chỉ có Unitree mà số lượng đang ngày càng tăng”, ông nói.

Dù nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc chống lại sức ép giảm tốc kinh tế, Thủ tướng Trung Quốc cũng cảnh báo về các vấn đề khó kiểm soát đang gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

“Sự phát triển của AI đã nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo, nhưng chúng ta không thể bỏ qua các rủi ro như công nghệ vượt ngoài tầm kiểm soát và những hệ lụy đạo đức ngày càng trở nên nổi bật”, ông nói.

Ông Lý cho rằng trong bối cảnh mới, hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn là con đường duy nhất để thúc đẩy đổi mới và ứng phó với các rủi ro, thách thức đa dạng.