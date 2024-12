Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 132/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung hoàn thiện, xây dựng lộ trình cụ thể, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ , Luật Đường bộ và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ ngày 1/1/2025.

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Ảnh: PV.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ vi phạm chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông, hoặc không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào đối tượng lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh, vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

"Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025", Thủ tướng yêu cầu.

Trong công điện, Bộ Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (như vi phạm quy định về nồng độ cồn , ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, "cơi nới" thành thùng xe...).

Bộ Giao thông vận tải được giao thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên toàn quốc để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục. Xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...