Thủ tướng kiểm tra đột xuất "ổ dịch" Thanh Xuân Trung, chỉ đạo 2 việc cần làm ngay

Chiều 31/8, sau khi đi thị sát Bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị Covid-19 tại miền Bắc tại Hoàng Mai (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tục đến kiểm tra đột xuất tại "ổ dịch" ở phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân). Đây là "ổ dịch" nóng nhất ở Hà Nội hiện nay, với 348 ca dương tính.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp trao đổi, nắm tình hình với nhiều người dân, trong đó có cả một shipper đang vận chuyển. Với người giao hàng này, Thủ tướng đề nghị được xem giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm vaccine.

Thủ tướng cũng kiểm tra 4 cửa hàng bán hàng thiết yếu trên đường Nguyễn Tuân và 1 cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Trãi.

Thủ tướng xem giấy đi đường của một shipper ở Thanh Xuân. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng hỏi kỹ về những việc cụ thể như: bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện giãn cách 2 mét giữa người bán với người mua, đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn, tiêm chủng vaccine, yêu cầu khách hàng tới quét QR code để khai báo y tế; cách thức giao hàng, bán hàng, thậm chí là cách thức thu tiền của khách thế nào để bảo đảm an toàn và nhấn mạnh, các chủ cửa hàng phải tuyệt đối bảo đảm an toàn chống dịch, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước.

Ngay sau đó, Thủ tướng đến ngõ 328-330 Nguyễn Trãi, nơi đã phát hiện hơn 300 ca mắc Covid-19 trong tổng số hơn 1.800 người dân.

Thủ tướng kiểm tra chốt phong tỏa tại ngõn 328 - 330 Nguyễn Trãi. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng trao đổi với 1 người dân ở khu vực 368 Nguyễn Trãi.

Theo thông tin từ VTV, sau khi nghe báo cáo và chứng kiến bản đồ tình hình dịch, Thủ tướng yêu cầu phải làm ngay 2 việc.

Một là di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

Hai, thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường, điều trị phân loại ngay các ca F0 theo tinh thần mỗi xã phường là một pháo đài, như chỉ đạo của Thủ tướng trong công điện 1102 ngày 23/8.

Thủ tướng theo dõi sơ đồ khu vực ổ dịch. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm tình hình phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân.

Thủ tướng hỏi thăm tình hình, động viên, chia sẻ với thành viên tổ Covid-19 cộng đồng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phường Thanh Xuân Trung.

Cũng theo VTV, sau khi đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội bố trí đến kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương của UBND phường Thanh Xuân Trung. Tuy nhiên, khi Thủ tướng đến, sở chỉ huy này không có người trực.

Thủ tướng yêu cầu phường cho xem quyết định thành lập và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của phường, nhưng phải chờ sau 20 phút cán bộ mới trình ra được Quyết định thành lập, còn quy chế làm việc thì không có.

Chủ tịch UBND phường cũng cho biết, phường đang khuyết Bí thư phường hơn 1 tháng nay, chưa được kiện toàn.

Thủ tướng và đoàn kiểm tra đã đến UBND phường Thanh Xuân Trung để làm việc trực tuyến với Hà Nội tại điểm cầu UBND phường. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc vấn đề này với Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, và nhấn mạnh, trong lúc phường đang là điểm nóng nhất về Covid-19 của Hà Nội mà chậm kiện toàn là khuyết điểm; yêu cầu phải kiện toàn ngay lập tức để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch.

Sau đó, ngay tại trụ sở phường Thanh Xuân Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các quận huyện, xã phường của thành phố.