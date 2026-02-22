Thủ tướng kiểm tra công trường dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội

Tại công trường thi công đoạn đường đi ngầm dự án từ Cầu Giấy về ga Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã chứng kiến đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang tập trung thi công nhiều hạng mục. Lịch thi công được nhà thầu đẩy mạnh theo phương án tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ dự án.

Thủ tướng Chính phủ di chuyển xuống đường hầm để kiểm tra công trường các ga ngầm.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Nguyễn Cao Minh – Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đến nay tiến độ gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm đạt 76,30%, hoạt động thi công đang diễn ra đồng bộ trên tất cả các công trường. Công tác khoan hầm: máy TBM1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 01/12/2025 và đang được tháo dỡ tại ga S12 - Trần Hưng Đạo; máy TBM2 đang thi công đoạn S11 - S12 và dự kiến về ga S12 vào cuối tháng 3/2026. Công tác thi công các ga ngầm: kết cấu bản đỉnh và bản trung chuyển đã hoàn thành; đang triển khai thi công kết cấu bản đáy và các công trình phụ trợ, tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch.

Tại công trường các ga ngầm S9 – Kim Mã, S11 – Văn Miếu và S12 – Trần Hưng Đạo, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công, nghe báo cáo về tiến độ, các hạng mục đang thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Đoàn công tác cũng khảo sát thực địa trong hầm thi công nhằm đánh giá điều kiện làm việc, công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Thủ tướng nói chuyện, trao đổi với kỹ sư, công nhân đang thi công tại công trường đường ngầm dự án.

Tại đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường. Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển kinh tế - xã hội, trước hết phải phát triển hạ tầng, trong đó hệ thống đường sắt đô thị có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối không gian đô thị, kết nối các khu chức năng, thúc đẩy phát triển thương mại, đầu tư, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Thủ tướng khẳng định, dự án hoàn thành sớm ngày nào thì hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch phát triển ngày đó, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương và vùng Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với nhân dân Thủ đô đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ dự án trong quá trình triển khai; đồng thời mong muốn nhân dân tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Thủ tướng mong muốn chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu trọng điểm của dự án trong thời gian sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác tại công trường nhà ga S9 Kim Mã.

Đối với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường, chuyến thăm và động viên trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ là sự khích lệ đặc biệt, góp phần tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi ngay từ những ngày đầu Xuân mới, tiếp thêm động lực để hoàn thành các mục tiêu trọng điểm của dự án trong năm 2026.

Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, dự án khởi công năm 2010 có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Hiện đoạn đi trên cao, tàu đã vận hành chở khách từ 8/8/2024, đoạn đi ngầm đang thi công và có tiến độ hoàn thành năm 2027. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được đánh giá là dự án giao thông trọng điểm, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của Thủ đô Hà Nội.