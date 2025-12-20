Thủ tướng: Không để doanh nghiệp phải "xin cho" và đi lại nhiều lần

Chiều 20-12, kết luận phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Đồng thời, cũng là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Do đó, Thủ tướng cho rằng việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một trong những yếu tố có tính chất quyết định. Theo Thủ tướng, kinh tế tư nhân phải góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, cần tiếp tục củng cố, nâng cao niềm tin của doanh nghiệp vào Chính phủ và chính quyền địa phương, thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp thông qua 3 đột phá chiến lược.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghị định về hỗ trợ lãi suất 2% đối với dự án xanh, tuần hoàn; hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Theo đánh giá của Thủ tướng, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng, do vậy các bộ ngành cần sớm ban hành kế hoạch để triển khai việc này trong năm 2026.

Cùng với đó, hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu có cơ chế lựa chọn doanh nhân có tâm, có tài, có tầm tham gia đóng góp ý kiến và quản trị đất nước. Thủ tướng cũng lưu ý cần có giải pháp bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng.

Ảnh: Nhật Bắc

Về phía địa phương, Thủ tướng yêu cầu cần thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình của doanh nghiệp; vận hành ổn định chính quyền hai cấp, đảm bảo việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp cũng cần đồng hành, cộng tác với chính quyền để cùng phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết 68.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi, không phải "xin cho".

Theo Thủ tướng, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn, doanh nghiệp dẫn dắt. Đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh.

Nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết 68 là "lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng" và "hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân, nhà nước và rủi ro chia sẻ", Thủ tướng Chính phủ lưu ý phát triển kinh tế tư nhân không phải là khẩu hiệu, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền mà phải bằng trí tuệ, tình cảm, khát vọng.

Theo Thủ tướng, thực hiện Nghị quyết 68 phải bằng hành động cụ thể, việc làm cụ thể, sản phẩm cụ thể để kinh tế tư nhân phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích cho đất nước, quốc gia, dân tộc, nhân dân và cho chính doanh nghiệp.