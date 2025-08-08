Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi có ý định đó", ông Netanyahu xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Fox News Channel khi được hỏi liệu Israel có muốn tiếp quản toàn bộ Dải Gaza hay không. "Để đảm bảo an ninh, chúng tôi dự định sẽ loại bỏ Hamas khỏi đó, giải phóng người dân khỏi Hamas, chuyển giao Dải Gaza cho chính quyền dân sự không phải Hamas và không phải bất kỳ ai ủng hộ việc phá hủy Israel. Chúng tôi không muốn giữ Dải Gaza. Mà chúng tôi muốn có một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn quản lý Dải Gaza, chúng tôi không muốn ở đó với tư cách là một cơ quan quản lý”.

Ông Netanyahu khẳng định, Israel muốn trao trả quyền quản lý Dải Gaza cho các lực lượng Ả-rập. Ông không nói rõ về các thỏa thuận quản lý hoặc những quốc gia Ả-rập nào có thể tham gia.

Thủ tướng Israel đưa ra những bình luận này với Fox News ngay trước cuộc họp dự kiến với một nhóm nhỏ các bộ trưởng cấp cao để thảo luận về kế hoạch giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ ở Dải Gaza.

Phiên họp nội các an ninh diễn ra sau một cuộc họp khác trong tuần này với người đứng đầu quân đội, mà các quan chức Israel mô tả là căng thẳng, vì tư lệnh quân đội phản đối việc mở rộng chiến dịch.

Quân đội Israel tuyên bố đang kiểm soát 75% diện tích Dải Gaza.

Hai nguồn tin chính phủ cho biết, bất kỳ nghị quyết nào của nội các an ninh cũng sẽ cần được toàn thể nội các phê duyệt. Và nội các này có thể sẽ không họp trước ngày 10/8.

Một trong số các kịch bản đang được xem xét trước cuộc họp an ninh, là việc tiếp quản theo từng giai đoạn các khu vực ở Dải Gaza chưa nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Cảnh báo sơ tán có thể được đưa ra cho người Palestine ở một số khu vực cụ thể của Dải Gaza, cho họ vài tuần để rời đi trước khi quân đội tiến vào.

Một công trình bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Hamas gọi những bình luận của ông Netanyahu là "hành động đi ngược lại tiến trình đàm phán”.

Một nguồn tin chính thức từ Jordan nói với Reuters , rằng các nước Ả-rập sẽ "chỉ ủng hộ những gì người Palestine đồng ý và quyết định", đồng thời cho biết an ninh ở Dải Gaza nên được xử lý thông qua "các thể chế hợp pháp của Palestine".

Quan chức Hamas - Osama Hamdan - nói với Al Jazeera rằng nhóm này sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được thành lập để quản lý Dải Gaza là lực lượng “kiểm soát“ có liên hệ với Israel.

Đầu năm nay, Israel và Mỹ đã bác bỏ một đề xuất của Ai Cập, được các nhà lãnh đạo Ả-rập ủng hộ, trong đó kiến nghị thành lập một ủy ban hành chính gồm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, chuyên nghiệp, được giao nhiệm vụ quản lý Dải Gaza sau chiến tranh.

Một cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza ngày 7/8. (Ảnh: Reuters)

Kêu gọi thả con tin

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Israel muốn xung đột kết thúc bằng một thỏa thuận, trong đó các con tin còn lại sẽ được thả.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump không phản hồi khi được hỏi liệu ông có ủng hộ hay phản đối khả năng Israel tiếp quản toàn bộ Dải Gaza bằng phương pháp quân sự hay không.

Liên Hợp Quốc đã gọi các báo cáo về khả năng mở rộng các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza là "vô cùng đáng báo động" nếu đúng sự thật.

Bên ngoài văn phòng thủ tướng tại Jerusalem tối 7/8, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập phản đối việc mở rộng xung đột, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự ở Dải Gaza để đổi lấy việc thả tất cả các con tin.

Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ in hình khuôn mặt của các con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, và bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với cách chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng.

Diễn đàn Gia đình Con tin, đại diện cho những người bị giam giữ tại Dải Gaza, đã kêu gọi Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir phản đối việc mở rộng chiến tranh.

Theo thống kê của Israel, hiện còn 50 con tin tại Dải Gaza, trong đó, 20 người được cho là vẫn còn sống. Hầu hết những người được trả tự do cho đến nay đều nhờ kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao.