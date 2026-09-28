Thủ tướng Israel chuẩn bị khởi kiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại ICC

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang chuẩn bị khởi kiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng LHQ tại New York, ngày 24/9/2026.

“Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị cho nhóm liên ngành của Israel và Vụ trưởng Vụ Luật Quốc tế bắt đầu chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại ICC, với cáo buộc liên quan đến cách đối xử người Kurd và tài trợ cho Hamas”, kênh truyền hình i24News đưa tin.

Theo kênh này, chỉ thị của ông Netanyahu được đưa ra nhằm đáp lại việc trước đó Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi yêu cầu tới Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), đề nghị ban hành “thông báo đỏ” đối với Thủ tướng Israel.

ICC có trụ sở tại La Hay được thành lập theo Quy chế Rome, có hiệu lực từ năm 2002, để truy tố tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Theo i24NEWS, Israel nhiều khả năng sẽ theo đuổi vụ kiện thông qua bên thứ ba (đã ký quy chế Rome), mặc dù cũng có khả năng họ sẽ trực tiếp đệ đơn kiện.

Cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều không phải là thành viên của Quy chế Rome, trong khi Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel và là đối thủ mạnh mẽ của lệnh bắt giữ ông Netanyahu - cũng không phải là thành viên.

Mỹ đã trừng phạt Chủ tịch ICC Tomoko Akane và luật sư cấp cao Abdoulaye Seye, cáo buộc tòa án vượt quá thẩm quyền của mình.

ICC tuyên bố “kiên quyết bác bỏ” các chỉ thị này, đồng thời gọi chúng là “một cuộc tấn công trắng trợn chống lại sự độc lập của một thể chế tư pháp vô tư”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thường xuyên chỉ trích gay gắt Israel và gọi các hành động của quân đội Israel tại Dải Gaza là “diệt chủng”.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời gọi các thành viên của phong trào Hamas là “những chiến binh kháng chiến”.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cung cấp nơi trú ẩn, cho phép tỵ nạn và hỗ trợ chính trị cho nhiều lãnh đạo cấp cao của phong trào Hamas.

Vào tháng 8/2026, trong chuyến thăm Israel của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, nhiều nguồn tin cho biết, một trong những nội dung được cho là đã được ông Kushner thảo luận với Thủ tướng Israel là vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ cho Hamas.

Cuối tháng 11/2024, ICC đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Yoav Gallant, với cáo buộc liên quan đến các tội ác chiến tranh bị cho là xảy ra tại Dải Gaza.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vẫn căng thẳng, kể từ khi Nhà nước Do Thái bắt đầu chiến dịch quân sự tại Dải Gaza vào tháng 10/2023.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần cáo buộc chính quyền Israel sử dụng vũ lực không tương xứng đối với người Palestine, và đình chỉ quan hệ thương mại với Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trong đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Theo RT



