Thủ tướng Hungary nêu lý do yêu cầu EU hỗ trợ và bồi thường

GD&TĐ - Thủ tướng Hungary Peter Magyar mới đây đã nêu lý do yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ và bồi thường tài chính cho các thành viên của khối.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar.

"Tôi muốn thấy các đề xuất hỗ trợ cụ thể kèm theo con số rõ ràng trong ngân sách 7 năm của EU, nhằm giúp các doanh nghiệp tại Trung Âu trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc họ loại bỏ dần khí đốt và dầu mỏ Nga, chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng thay thế, và phát triển cơ sở hạ tầng lưu trữ năng lượng", Thủ tướng Hungary Peter Magyar nói.

Theo ông Magyar, tình hình năng lượng trên toàn thế giới vẫn vô cùng khó khăn, với nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng và dầu diesel.

"Ngân sách của các quốc gia thành viên EU không thể gánh nổi áp lực tài chính như vậy.

Hơn nữa, việc duy trì mức giá trần nhiên liệu chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Chúng tôi nhất trí, tình trạng này là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, chúng tôi chẳng nghe thấy gì từ giới lãnh đạo EU ngoài những khẩu hiệu hoa mỹ về sự cần thiết duy trì môi trường kinh doanh công bằng, trong khi đó các công ty Trung Âu đang phá sản, vì không còn khả năng thanh toán hóa đơn điện và gas.

Chúng tôi cần những đề xuất cụ thể cho mọi người dân châu Âu. Đặc biệt, chúng tôi cần hiểu rõ chính xác cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp", Thủ tướng Magyar nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Hungary đã đưa ra những phát biểu này tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Visegrad (gồm: Hungary, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc) diễn ra tại Bratislava hôm 10/9.

Chương trình chính trị của đảng Tisza do ông Magyar lãnh đạo - đảng đã thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/4, bao gồm lời hứa xóa bỏ sự phụ thuộc của Hungary vào nhiên liệu Nga vào năm 2035, nhưng không đưa ra bất kỳ biện pháp thực tiễn nào.

Sau khi lên nắm quyền, chính phủ của ông Magyar tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu này, và đa dạng hóa danh sách các nhà cung cấp năng lượng của đất nước.

Đồng thời, nội các của ông thừa nhận hiện họ không thể loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga, và sẽ tiếp tục hợp tác với Nga trong lĩnh vực này.

Hiện Hungary chủ yếu nhận dầu mỏ thông qua đường ống Druzhba và khí đốt tự nhiên thông qua đường ống TurkStream, cùng với các nhánh đi qua Bulgaria và Serbia.

Theo ước tính trước đây của chính phủ dưới thời Thủ tướng Viktor Orban, Hungary đã nhập khẩu hơn 8,5 triệu tấn dầu mỏ và hơn 7 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ Nga vào năm 2025.