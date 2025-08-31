Thủ tướng gặp mặt Viettel, PVN, Sungroup, DEEP C... và hàng trăm doanh nghiệp tại Hội Nghị "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước"

Cùng dự gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo VCCI; đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân, và 50 doanh nghiệp FDI.

Báo cáo mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết trong 8 tháng đầu năm, kinh tế nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52%, cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm, đưa Việt Nam dẫn đầu ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt hơn 24 tỷ USD , vốn thực hiện 13,6 tỷ USD . Đáng chú ý là sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, trở lại là động lực quan trọng, dẫn dắt cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Người dân, doanh nghiệp gia tăng niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế, tăng cường đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh. Làn sóng khởi nghiệp gia tăng mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao nhất từ trước tới nay. Trong 8 tháng đầu năm cả nước ước có gần 128.200 DN, 73.855 HKD thành lập mới, 80.800 DN quay trở lại hoạt động.

Chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành tốt, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết (57, 68, 59, 66) tạo nên bộ tứ trụ cột quan trọng, tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Những kết quả đáng khích lệ nêu trên có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp dự hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết sau hơn 50 năm hoạt động, đến nay tập đoàn đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 11 Đông Nam Á với tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng , vốn chủ sở hữu hơn 840.000 tỷ, tổng doanh thu lũy kế 599 tỷ USD .

Petrovietnam cũng là doanh nghiệp đóng góp ngân sách nhiều nhất, với khoảng 142 tỷ USD , bình quân 5 năm gần đây trên 165.000 tỷ đồng /năm.

Hiện tập đoàn phát triển theo 3 trụ cột: năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật, đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào Fortune 500. Ông Hùng khẳng định Petrovietnam sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Viettel, cho biết sau hơn 36 năm xây dựng, Viettel đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, nghiên cứu chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao phục vụ quốc phòng.

Chỉ tính từ 2017 đến nay, Viettel duy trì mức đóng góp trung bình gần 470 tỷ đồng /năm cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Doanh nghiệp nhiều năm đứng đầu về doanh thu, lợi nhuận và đóng góp ngân sách.

Trong lĩnh vực viễn thông, Viettel xây dựng hạ tầng rộng khắp, phủ sóng vùng sâu vùng xa, góp phần xóa khoảng cách số và đang hiện diện tại 10 thị trường quốc tế.

Về chuyển đổi số, Viettel đồng hành cùng nhiều cơ quan trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong công nghiệp công nghệ cao, tập đoàn đã làm chủ hệ sinh thái thiết bị 5G và đang tập trung nghiên cứu 9/11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia.

Ở lĩnh vực thương mại và logistics, Viettel đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phát triển hạ tầng quốc gia, thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nước, khu vực và thế giới.

Ông Thắng khẳng định trong giai đoạn tới, Viettel cam kết sẽ làm tốt hơn nữa chức năng đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, là doanh nghiệp tiên phong, chủ lực của Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội dành cho Viettel.

Tiêu biểu cho khối tư nhân, ﻿﻿ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group﻿ phát biểu, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành động lực, thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác cùng phát triển.

Khởi nghiệp tại Đà Nẵng, từ năm 2007, Tập đoàn Sun Group đã tiên phong đầu tư phát triển kinh doanh du lịch một cách bài bản thông qua hệ sinh thái du lịch, với những dự án nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trải dài từ Bắc vào Nam. Các công trình của doanh nghiệp đã nhiều lần được quốc tế vinh danh, qua đó định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong mỗi dự án, Sun Group không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng khác biệt mà còn mang lại sinh kế cho người lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

Song song với du lịch, Sun Group cũng đồng hành cùng đất nước, tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, kết nối điểm đến du lịch.

Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Sun Group, Sun Group cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ để phát triển phồn vinh.

Khối doanh nghiệp FDI cũng có các phát biểu đáng chú ý. Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C chia sẻ: "Tôi học được một câu tục ngữ của người Việt Nam: "Có công mài sắt, có ngày nên kim", nghĩa là một khi bạn chăm chỉ thì có ngày bạn sẽ đạt được kết quả thành công. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu có dễ dàng để Việt Nam trở thành quốc gia đạt được thu nhập trung bình cao hay không?".

Ông Bruno Jaspaert cũng thẳng thắn nhận định điều này không dễ dàng. Nếu dễ thì rất nhiều các quốc gia khác ở trên thế giới đã đạt được vị trí quốc gia có mức thu nhập này rồi. Và Việt Nam có một hoài bão là vào năm 2050 sẽ trở thành một quốc gia trung hòa về carbon.

"Việt Nam có đủ điều kiện cần để thực hiện được mục tiêu này hay không? Đối với nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi, liệu kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và vươn mình có phải đang diễn ra tại đây hay không? Tôi không thể đại diện để nói lên điều đó cho tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam để biến Việt Nam trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á" - lãnh đạo DEEP C khẳng định.