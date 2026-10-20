HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ tướng Đức: Viện trợ Ukraine là 'gánh nặng khổng lồ' cho ngân sách châu Âu

Hải Yến
|

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận việc hỗ trợ Ukraine đang tạo ra gánh nặng ngân sách khổng lồ cho các quốc gia châu Âu.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Ông phát biểu: "Đây thực sự là một gánh nặng khổng lồ đối với ngân sách của chúng tôi, điều này thực sự quan trọng đối với Liên minh châu Âu."

Đồng thời, ông Merz nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu có ý định tiếp tục giúp đỡ Ukraine cho đến khi xung đột kết thúc.

Theo Thủ tướng, Đức cùng với các đồng minh và đối tác châu Âu khác ngoài Mỹ đang tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine mà không có sự tham gia của chính quyền ở Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại Armin Laschet mới đây cho biết, đến nay Đức đã cạn kiệt các khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa Đông.

Theo ông, chính phủ liên bang không có bất kỳ nguồn dự trữ nào chưa sử dụng.

Ông Laschet kêu gọi sự thực tế và thực dụng hơn, cũng như một xác định rõ ràng các ưu tiên.

Theo IZ
Tags

Friedrich Merz

Ukraine

Liên minh châu Âu

viện trợ quân sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại