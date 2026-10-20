Thủ tướng Đức: Viện trợ Ukraine là 'gánh nặng khổng lồ' cho ngân sách châu Âu

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận việc hỗ trợ Ukraine đang tạo ra gánh nặng ngân sách khổng lồ cho các quốc gia châu Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Ông phát biểu: "Đây thực sự là một gánh nặng khổng lồ đối với ngân sách của chúng tôi, điều này thực sự quan trọng đối với Liên minh châu Âu."

Đồng thời, ông Merz nhấn mạnh, các quốc gia châu Âu có ý định tiếp tục giúp đỡ Ukraine cho đến khi xung đột kết thúc.

Theo Thủ tướng, Đức cùng với các đồng minh và đối tác châu Âu khác ngoài Mỹ đang tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine mà không có sự tham gia của chính quyền ở Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại Armin Laschet mới đây cho biết, đến nay Đức đã cạn kiệt các khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa Đông.

Theo ông, chính phủ liên bang không có bất kỳ nguồn dự trữ nào chưa sử dụng.

Ông Laschet kêu gọi sự thực tế và thực dụng hơn, cũng như một xác định rõ ràng các ưu tiên.