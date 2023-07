Thủ tướng Đức tuyên bố bất ngờ về Nga và Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Welt.de

Theo báo Welt.de, sau cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây tuyên bố rằng Berlin không tìm cách thay đổi chính phủ ở Nga.

“Mục tiêu của chúng tôi ở đây không phải là thay đổi chính phủ, hay 'thay đổi chế độ' ở Nga. Mục tiêu của chúng tôi, mà chúng tôi đang theo đuổi, là một Ukraine độc ​​lập. Chúng tôi không can dự vào những gì đang xảy ra ở Nga", ông Scholz nói, lưu ý thêm rằng Đức chỉ quan sát.

Bên cạnh đó, ông Scholz cũng đảm bảo với các quốc gia ở sườn phía Đông của NATO về sự hỗ trợ trong trường hợp leo thang căng thẳng hơn nữa. “Trong NATO, chúng tôi đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ NATO là vấn đề mà chúng tôi sẽ cùng nhau đáp trả", nhà lãnh đạo Đức nói khi trả lời câu hỏi về an ninh của các quốc gia có chung biên giới với Belarus.

Ba Lan trước đó đã tuyên bố rằng họ muốn đảm bảo an ninh hơn nữa cho biên giới phía Đông của mình trong bối cảnh lực lượng Wagner có kế hoạch chuyển đến nước láng giềng Belarus.

Về vấn đề hỗ trợ cho Ukraine, khi được hỏi về khả năng đảm bảo an ninh, ông Scholz nói: "Chúng tôi đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine một điều gì đó về mặt an ninh của nước này", đồng thời kêu gọi EU kiên trì ủng hộ Ukraine. Theo ông Scholz, cuộc xung đột Nga – Ukraine có thể kéo dài nên do đó “các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu phải sẵn sàng cầm cự lâu dài”.

Về việc Ukraine gia nhập NATO, Thủ tướng Scholz lập luận rằng Kiev sẽ không thể trở thành thành viên của liên minh quân sự này khi vẫn còn xung đột trên lãnh thổ của mình.

“Có một điều hoàn toàn rõ ràng - và Ukraine biết điều này, như được nhắc lại nhiều lần: việc gia nhập liên minh của chúng tôi hoàn toàn không thể xảy ra khi đang có giao tranh. Điều kiện để trở thành thành viên NATO là không có xung đột biên giới chưa được giải quyết”, ông Scholz nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD.