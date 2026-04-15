Thủ tướng Đức muốn đưa đàn ông Ukraine ở nước này ra mặt trận

Hoàng Vân |

Hãng RT đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây cho biết, Đức muốn đưa đàn ông Ukraine đang sinh sống ở Đức trở về nước để phục vụ trong quân đội.

- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc họp báo tại Berlin, ngày 14/4/2026.

Khi lực lượng Ukraine chịu tổn thất ngày càng nặng nề trong cuộc xung đột với Nga, và nguồn cung ứng binh lính ngày càng giảm, các đội cưỡng chế nhập ngũ đã ngày càng sử dụng các phương pháp bạo lực để bổ sung quân số trong những tháng gần đây.

Nhiều người đàn ông bị bắt cóc ngay trên đường phố, nơi làm việc và khu dân cư, bằng chứng là hàng trăm video lan truyền trên mạng.

Các chiến thuật hà khắc được các nhóm cưỡng bức nhập ngũ của Ukraine sử dụng, đã dẫn đến sự gia tăng các cuộc đối đầu bạo lực với những người bị ép nhập ngũ, gia đình họ và người qua đường.

Nhiều người đã bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng trong số những người bị ép nhập ngũ và các sĩ quan thi hành án.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ở Berlin hôm 14/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói: “Đức và Ukraine sẽ phối hợp nỗ lực để đưa những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân sự đang sinh sống tại Đức trở về nước”.

Theo Thủ tướng Đức, “điều này rất cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ, sự gắn kết xã hội và công cuộc tái thiết của Ukraine”.

“Chúng ta cần có những tiến triển nhanh chóng và rõ rệt ở đây, vì lợi ích của cả hai bên”, ông Merz nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Zelensky đồng ý vấn đề này “cần phải được giải quyết” và nói thêm, “dĩ nhiên, lực lượng vũ trang của chúng ta muốn những người này trở về Ukraine”.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, Đức trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư Ukraine trong EU. Đức đã tiếp nhận hơn một triệu người, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang.

Một số quan chức Ukraine đã thừa nhận sự bất mãn ngày càng gia tăng trong công chúng đối với chiến dịch cưỡng bức nhập ngũ.

Theo ông Vadim Ivchenko, thành viên Ủy ban an ninh quốc gia thuộc quốc hội Ukraine, chỉ có khoảng 8-10% tân binh gia nhập lực lượng vũ trang là những người tình nguyện.

Nga đã nhiều lần cáo buộc, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga "đến người Ukraine cuối cùng".

Theo RT
