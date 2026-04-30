Thủ tướng: Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà tự dùng, tính phương án điện nổi ứng phó khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Công Thương.
Thủ tướng nhấn mạnh năng lượng là vấn đề then chốt, là tiền đề cho phát triển kinh tế phục vụ tốt chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn... Do đó, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nghiên cứu cơ chế, chính sách điện mặt trời mái nhà tự dùng gắn với pin lưu trữ
Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương triển khai một loạt giải pháp đảm bảo cung ứng điện.
Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu mỗi năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp điện mặt trời tự sản tự tiêu gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng tự chủ nguồn điện tại chỗ.
Nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).
Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu triển khai ngay các dự án công trình đường dây truyền tải để tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc về miền Bắc ngay trong năm 2027. Trường hợp cần thiết, điều chỉnh, bổ sung Hiệp định liên Chính phủ, bổ sung quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện từ Lào về Việt Nam.
Cùng với đó, Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung nguồn điện từ các nhà máy phát điện nổi để sử dụng trong các trường hợp cấp bách bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khu vực miền Bắc.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; Khẩn trương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ…
Làm rõ sự cần thiết của Quỹ Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Về kiến nghị thành lập Quỹ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, so sánh hiệu quả các phương án và thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.