Thủ tướng chỉ đạo khởi công 2 tuyến đường sắt trong 2 năm liên tiếp, vị trí ở đâu?

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, chiều dài khoảng 174 km đi qua 6 tỉnh/thành phố, đường đôi, khổ 1435mm, lộ trình nghiên cứu, đầu tư trước năm 2030.

Dự án có điểm đầu tại ga An Bình (phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Tuyến đường sắt này sẽ đi qua 6 tỉnh/thành phố, bao gồm Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Khi hoàn thiện, tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, sử dụng công nghệ điện khí hóa. Trong giai đoạn I, tuyến sẽ được xây dựng dưới dạng đường đơn từ An Bình đến Cần Thơ với tổng chiều dài 175,2 km.

Tuyến đường được thiết kế với vận tốc tối đa 120 km/h cho tàu hàng và 160 km/h cho tàu khách. Hệ thống tàu khách sử dụng công nghệ động lực phân tán EMU, trong khi tàu hàng áp dụng công nghệ động lực tập trung.

Dự kiến đến năm 2055, tuyến sẽ có khả năng vận chuyển khoảng 26,148 triệu tấn hàng hóa/năm và 18,324 triệu hành khách/năm.

Trên tuyến sẽ bố trí 12 ga, 4 trạm khách tương lai, 3 depot cùng 4 trạm bảo dưỡng và khám xe. Ngoài ra, tuyến sẽ có 3 cầu vượt sông lớn (sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) và 2 cầu vượt sông đặc biệt lớn (sông Tiền, sông Hậu).

Tổng mức đầu tư sơ bộ vào khoảng 238.616 tỷ đồng (tương đương 9,84 tỷ USD).

Còn tuyến đường sắt Cần Thơ - Cà Mau hiện chưa được nghiên cứu xây dựng báo cáo tiền khả thi.