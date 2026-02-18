(Ảnh minh họa: PBS)

Theo Thủ tướng Hun Manet, Thái Lan đang chiếm đóng lãnh thổ Campuchia bất chấp thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Ông kêu gọi Thái Lan cho phép một ủy ban biên giới chung bắt đầu làm việc về biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông quốc tế, Thủ tướng Hun Manet đã ca ngợi mối quan hệ ấm áp hơn với Washington, cho biết chính phủ của ông đang nỗ lực giải quyết các trung tâm lừa đảo trực tuyến xuất hiện tràn lan trong nước.

Thủ tướng Hun Manet đã đến Washington để tham dự cuộc họp của Hội đồng Hòa bình được thành lập theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này. Ông hy vọng cơ quan mới này có thể đóng vai trò trong việc giảm leo thang tình hình tranh chấp biên giới - mà ông mô tả là "mong manh" bất chấp lệnh ngừng bắn hồi tháng 12/2025 đã chấm dứt việc tái diễn các cuộc giao tranh.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: AFP)

Hội đồng Hòa bình được thành lập để giám sát kế hoạch hòa bình Gaza, nhưng Tổng thống Trump đã nói rằng cơ quan này có thể đảm nhận một vai trò rộng hơn.

Trong khi đó, Thái Lan cho biết Bangkok đang duy trì các vị trí quân sự như một phần của các biện pháp giảm leo thang và phủ nhận việc chiếm đóng lãnh thổ Campuchia.

Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các câu hỏi liên quan đến bình luận của Thủ tướng Hun Manet.

Những bình luận của nhà lãnh đạo Campuchia về cuộc xung đột biên giới nhấn mạnh nguy cơ xung đột có thể bùng phát trở lại bất chấp việc Tổng thống Trump tiếp tục ca ngợi sự thành công của thỏa thuận hòa bình.

Cuộc giao tranh Thái Lan - Campuchia tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ - bùng phát vào tháng 7/2025 - đã khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và làm gián đoạn thương mại dọc theo biên giới dài 817 km giữa hai nước.

"Vẫn còn lực lượng Thái Lan chiếm đóng sâu trong lãnh thổ Campuchia ở nhiều khu vực. Điều này thậm chí còn vượt xa cả tuyên bố đơn phương của chính Thái Lan về đường biên giới" - Thủ tướng Hun Manet tuyên bố.

Ông nói rằng quân đội Thái Lan đã đặt các container vận chuyển và dây thép gai bên trong khu vực mà Thái Lan từ lâu đã công nhận là lãnh thổ Campuchia, khiến người dân không thể trở về nhà.

"Đây không phải là lời buộc tội mà là lời khẳng định về thực tế trên thực địa" - Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh.