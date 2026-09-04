Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng và 2 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng có các quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định 1715, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ .

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính. (Ảnh: Đại học Cần Thơ)

Tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1997, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Gyeongsang (Hàn Quốc) lần lượt vào các năm 2004 và 2007.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện, Phó Trưởng khoa Công nghệ, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Tháng 5/2026, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn. (Ảnh: Báo Công Thương)

Tại Quyết định 1717, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng, ông Nguyễn Việt Sơn là Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) với vai trò phụ trách chung công tác quản lý nhà nước, báo cáo tổng hợp đối với ngành dầu khí và ngành than.

Ông Nguyễn Việt Sơn cũng phụ trách chung công tác xây dựng, kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và ngắn hạn, cơ chế chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia về lĩnh vực dầu khí và than...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Tại Quyết định 1718, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên trưởng thành từ cán bộ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (cũ), có nhiều năm công tác và gắn bó với các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, phát triển nông thôn tại địa phương.

Trong quá trình công tác tại Đắk Nông, ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận được sắp xếp, thành lập tỉnh Lâm Đồng mới vào tháng 7/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Tại Quyết định 1716, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại có thời gian công tác tại tỉnh Cà Mau và từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy TP Cà Mau, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và sau đó được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn. (Ảnh: Công an TP Huế)

Tại Quyết định 1719, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn từng trải qua các vị trí công tác từ cơ sở đến Bộ Công an, giữ chức vụ Phó bí thư, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Tháng 1/2018, ông được điều động về công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó giữ chức Giám đốc Công an tỉnh. Khi TP Huế được thành lập, ông tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Công an TP Huế.