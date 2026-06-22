Chiều nay (22/6), Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức, nhưng tiếp tục đảm nhiệm cương vị thủ tướng cho đến khi Công đảng hoàn tất cuộc bầu chọn lãnh đạo mới.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trước số 10 số Downing cách đây ít phút, Thủ tướng Starmer cho biết đã có cuộc trao đổi với Vua Charles III trong sáng nay. Ông cam kết sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trong trật tự và suôn sẻ, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ hoàn toàn người kế nhiệm.

Trong những lời cuối cùng, ông nói rằng khi rời khỏi cương vị hiện nay, ông sẽ dành thời gian cho công việc quan trọng nhất của đời mình: Trở thành người chồng tốt nhất đối với người vợ tuyệt vời Victoria và là người cha tốt nhất của những đứa con thân yêu.

“Giờ đây, khi rời khỏi công việc lớn nhất trong chính trường Anh, tôi sẽ tập trung vào công việc quan trọng nhất - trở thành người chồng tốt nhất của người vợ tuyệt vời Victoria và là người cha tốt nhất của những đứa con xinh đẹp của chúng tôi”, ông Starmer xúc động nói trước khi khép lại bài phát biểu.

Nước mắt đã trào dâng trong mắt ông và giọng ông nghẹn lại khi kết thúc bài phát biểu.

Ông Starmer trở thành thủ tướng thứ sáu của Anh trong vòng 1 thập kỷ phải đứng trước số 10 phố Downing để thông báo rời nhiệm sở trước thời hạn.

Ông đã dành những ngày cuối tuần qua để cân nhắc tương lai chính trị của mình, sau khi đối thủ cùng đảng Andy Burnham chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt để giành ghế tại Quốc hội.

Ông Burnham, người vừa kết thúc nhiệm kỳ thị trưởng Manchester, tranh cử với mục tiêu thách thức ông Starmer trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Công đảng và ghế thủ tướng.

Ông Burnham dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ Quốc hội trong ngày 22/6.

Chưa rõ liệu ông Burnham sẽ được mặc nhiên kế nhiệm hay phải đối mặt với một cuộc đua giành vị trí lãnh đạo sau khi ông Starmer từ chức. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cho biết ông sẽ tham gia tranh cử nếu cuộc đua được tổ chức.

Sự bất mãn đối với Thủ tướng Starmer đã âm ỉ trong nhiều tháng qua. Các nghị sĩ Công đảng ngày càng sốt ruột trước tình trạng suy giảm mức độ ủng hộ dành cho chính phủ kể từ khi ông Starmer dẫn dắt đảng trung tả giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024.

Ông Starmer gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công đang xuống cấp và giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Ông cũng bị ảnh hưởng bởi hàng loạt sai lầm chính trị, trong đó có quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson - người bạn từng vướng bê bối liên quan đến tỷ phú phạm tội tình dục Jeffrey Epstein - làm Đại sứ Anh tại Mỹ.

Công đảng đang mất dần cử tri theo khuynh hướng tự do vào tay Đảng Xanh, đồng thời phải đối mặt với sự trỗi dậy của đảng Reform UK chống nhập cư do chính trị gia Nigel Farage lãnh đạo.

Trước khi ông Starmer đưa ra thông báo chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng, gắn việc ông Starmer sẽ từ với 2 vấn đề mà ông thường xuyên chỉ trích: Nhập cư và năng lượng tái tạo.

“Keir Starmer sẽ từ chức Thủ tướng Vương quốc Anh. Ông ấy đã thất bại nặng nề ở hai vấn đề rất quan trọng - NHẬP CƯ VÀ NĂNG LƯỢNG (HÃY KHAI THÁC DẦU Ở BIỂN BẮC!). Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp!”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội ngày 21/6.