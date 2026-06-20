Sau thất bại liên tiếp của Công đảng, sức ép vào Thủ tướng Keir Starmer gia tăng khi nhiều nghị sĩ và cả thành viên nội các muốn ông rời ghế.

Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các nghị sĩ Công đảng, những nhân vật có ảnh hưởng trong đảng và thậm chí cả các thành viên nội các, yêu cầu ông từ chức ngay trong cuối tuần này, báo Guardian dẫn lời các nghị sĩ và nguồn tin trong chính phủ cho hay.

Làn sóng kêu gọi ông Starmer từ chức gia tăng từ khi Công đảng mất gần 1.500 ghế trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Sức ép được cho là tăng mạnh sau khi cựu Thị trưởng Manchester Andy Burnham giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield hôm 19/6, kết quả được nhiều thành viên Công đảng coi là điểm tập hợp lực lượng mới.

Theo Guardian, có tới 200 nghị sĩ Công đảng, tương đương gần một nửa số nghị sĩ của đảng tại Hạ viện, sẽ ủng hộ ông Burnham nếu ông này phát động cuộc đua giành vị trí lãnh đạo.

Báo này dẫn lời một nguồn tin nội các cho biết một số bộ trưởng đang chuẩn bị khuyên ông Starmer không tham gia bất kỳ cuộc bầu cử lãnh đạo nào.

“Tôi nghĩ mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc và đều mong muốn đây sẽ là một sự ra đi có trật tự và trong danh dự”, nguồn tin nói.

Các nhân vật cấp cao trong Công đảng được cho là đã cảnh báo ông Starmer có thể phải đối mặt với sự can thiệp từ chính nội các của mình trong tuần tới nếu ông từ chối từ chức hoặc không chấp nhận quá trình chuyển giao quyền lực.

Các nghị sĩ nói với Guardian rằng các bộ trưởng sẽ tìm cách thuyết phục Thủ tướng từ chức trong vài ngày tới, đồng thời cho biết “gần như tất cả mọi người đều đồng ý” rằng ông nên “làm điều đúng đắn ngay trong cuối tuần này”.

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Andy Burnham mô tả cuộc bầu cử bổ sung là “cơ hội cuối cùng” để Công đảng xây dựng “một nền chính trị mới”, đồng thời cảnh báo sẽ không có cơ hội thứ 2.

Tuy nhiên, ngày 20/6, ông Starmer khẳng định ông sẽ tham gia tranh cử nếu có thách thức đối với vị trí lãnh đạo.

“Nếu có một cuộc cạnh tranh, xin nói rõ rằng, tôi sẽ tham gia”, ông nói với các phóng viên tại Anh, cho rằng một cuộc đua như vậy sẽ “đẩy chúng ta vào hỗn loạn”.

Mức độ ủng hộ dành cho ông Starmer đã giảm mạnh trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và những tác động từ vụ bê bối băng nhóm cưỡng hiếp tại Anh.

Một cuộc khảo sát của YouGov vào giữa tháng 6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông chỉ đạt 18%, trong khi 74% người Anh đánh giá tiêu cực về nhiệm kỳ thủ tướng của ông.

Khảo sát của Ipsos công bố trong tuần này cho thấy tỷ lệ thiện cảm dành cho ông Starmer ở mức 20%, còn 58% có cái nhìn không thiện cảm.

Trong khi đó, ông Andy Burnham, người được Ipsos đánh giá là chính trị gia được yêu thích nhất của Công đảng cả trong nội bộ đảng lẫn đối với công chúng, có tỷ lệ thiện cảm 26%, trong khi 33% bày tỏ quan điểm không thiện cảm với ông.