Livestream bán hàng nhiều tỷ đồng, nhà nước không thu được thuế

Sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thương mại điện tử, trong đó đề cập cụ thể, rõ ràng về hoạt động livestream bán hàng.

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, các mô hình Thương mại điện tử ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng, nhưng chưa có quy định pháp luật điều chỉnh riêng biệt, chưa có các quy định riêng về các chủ thể tham gia livestream (chủ tài khoản, người tham gia livestream).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: QH

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, các mô hình, xu hướng trên vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh của các chính sách hiện hành khiến cho công tác quản lý gặp nhiều khó khăn nhất là trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chống thất thu thuế.

“Các phiên livestream bán hàng nhiều tỷ đồng nhưng nhà nước không thu được thuế hay hoa hậu quốc tế thực hiện livestream bán kẹo rau củ, thổi phồng chức năng của sản phẩm, ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng và sức khỏe của người tiêu dùng”, đại diện Bộ Công Thương nêu.

Từ thực tiễn trên, dự thảo mở rộng trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử; bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài…

Dự thảo đồng thời cũng bổ sung trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động bán hàng livestream, tiếp thị liên kết trong việc định danh, minh bạch thông tin, lưu trữ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cũng liên quan đến hoạt động bán hàng livestream, dự thảo quy định, chủ quản nền tảng phải xác thực danh tính người livestream, công khai và thực hiện cơ chế, biện pháp kiểm soát theo thời gian thực nội dung bán hàng livestream.

Người bán phải cung cấp cho người livestream các tài liệu pháp lý chứng minh đáp ứng điều kiện. Trong khi đó, người livestream không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ.

Làm rõ ranh giới các lĩnh vực

Tại phiên họp, cơ quan thẩm tra cùng một số ý kiến đề nghị quy định rõ về phạm vi, nội hàm “hoạt động thương mại điện tử” được điều chỉnh bởi Luật Thương mại điện tử , làm rõ ranh giới của lĩnh vực này với các ngành, lĩnh vực khác, gắn với mục tiêu quản lý cụ thể, rõ ràng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

“Cần rà soát, làm rõ quy định tương ứng với đặc thù của việc giao kết mua bán hàng hóa so với giao kết cung cấp dịch vụ có bản chất hoàn toàn khác nhau, cách thức tổ chức, hoạt động dịch vụ cũng đang rất khác với các nền tảng thương mại điện tử”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay.

Tiếp thu ý kiến, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sẽ rà soát, chỉnh lý dự án để không tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận trên môi trường điện tử.

“Việc quản lý các giao dịch, chủ thể trên môi trường thương mại điện tử sẽ gia cố trên tinh thần ứng dụng công nghệ số cao nhất”, ông Tân khẳng định.

Dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới đây.