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Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ KingGroup

Nguyễn Thắng
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Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc qua Fi88, KingGroup với tổng giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa nhận Thư khen của Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, về thành tích triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bóc gỡ đường dây đánh bạc qua hai website “Fi88” và “KingGroup”.

Qua điều tra, công an xác định các đối tượng đã hình thành đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, với hơn 30.000 tài khoản tham gia đánh bạc, tổng số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng. Lực lượng công an đã bắt, khởi tố 20 đối tượng, thu giữ 12 máy tính, 19 điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đánh giá kết quả chuyên án thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sắc bén trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Tags

Công an tỉnh Bắc Ninh

bộ công an

Phạm Thế Tùng

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