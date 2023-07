Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen Cục Cảnh sát Hình sự sau vụ triệt phá nhóm giang hồ Phú Quốc

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư khen gửi Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Cục Cảnh sát Hình sự, C02) vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường và Văn Thế Sự cầm đầu, gây ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo nội dung thư khen, thời gian qua, Cục CSHS đã xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm giang hồ do Lê Hoàng Cường (tức "Cường KoBe") và Văn Thế Sự (tức "Cọp Bãi Bổn") cầm đầu, gây ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Đơn vị đã điều tra, xác minh và khởi tố 7 vụ, 47 bị can về tội giết người, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhận định chiến công trên đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân thành phố Phú Quốc ghi nhận, đánh giá cao.

Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công"), một trong những bị can bị bắt giữ (Ảnh: CACC)

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi thành tích nêu trên của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, xác định đúng bản chất của tội phạm băng nhóm để áp dụng pháp luật xử lý nghiêm và thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cuối thư, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị C02 phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu đề nghị truy tố ra trước pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các băng nhóm tội phạm để người dân và các cơ quan, đơn vị chủ động cảnh giác, phòng ngừa.