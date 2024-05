Thứ trên máy bay có thể "cứu mạng" hành khách khi không khí nhiễu động: Nhiều người chủ quan không dùng!

Mới đây sự cố trên chuyến bay từ London (Anh) tới Singapore (Singapore) hôm 21/5, khiến 1 người tử vong và hơn 70 người khác bị thương, phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Bangkok (Thái Lan) nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, CNN đưa tin, dựa trên dữ liệu theo dõi từ FlightRadar24, chiếc máy bay Boeing 777 - số hiệu SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines đã phải chuyến hướng tới Bangkok khi "bất ngờ gặp tình trạng nhiễu loạn cực độ trên lưu vực Irrawaddy - một con sông ở Myanmar ở độ cao khoảng 37.000 feet. Theo giờ địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 49 phút sáng và lúc này chuyến bay đã bay được 10 giờ đồng hồ.

Được biết, trên máy bay gặp sự cố có tổng cộng 211 hành khách và 18 thành viên của phi hành đoàn. Sau khi hạ cánh thành công tại sân bay Suvarnabhumi - Bangkok, những hành khách bị thương, cần theo dõi thêm về sức khoẻ đã ở lại, số còn lại khoảng hơn 100 hành khách đã tiếp tục lên một chuyến bay khác để tới đích đến cuối cùng - Singapore.



Một số hình ảnh trên chuyến bay gặp sự cố vừa quả của Singapore Airlines

Theo các chuyên gia đánh giá, các nhiễu động không khí là hiện tượng thường gặp trên mọi chuyến bay. Lúc này, máy bay sẽ có hiện tượng rung lắc từ nhẹ cho đến mạnh. Thậm chí trong nhiều trường hợp, nó có thể gây ra những tình huống nghiêm trọng hơn như vụ việc trên của máy bay Singapore Airlines.

Cũng chính bởi để bảo vệ hành khách khỏi các rủi ro mà hiện tượng này gây ra, các tiếp viên luôn luôn nhắc nhở hành khách cần sử dụng một thứ được trang bị sẵn trên các ghế ngồi. Đó là chiếc dây an toàn , kể cả với trẻ em.

Việc thắt dây an toàn là vô cùng quan trọng khi ngồi trên máy bay

Dây an toàn trên máy bay quan trọng như thế nào?

Paul Weatherilt, một phi công lâu năm từ hãng Cathay Pacific nhấn mạnh, thắt dây an toàn chính là một trong những điều rất quan trọng đối với hành khách khi xảy ra các nhiễu động không khí.

Thông thường, hành khách chỉ cần bắt buộc thắt dây an toàn trong quá trình máy bay cất và hạ cánh, khi các đèn báo thắt dây an toàn bật sáng. Tuy nhiên xuyên suốt quá trình diễn ra chuyến bay, việc thắt dây an toàn vẫn sẽ luôn được nhắc nhở và khuyến khích hành khách nên thực hiện nếu không có nhu cầu rời khỏi vị trí.

Trên thực tế, dù quan trọng và có ý nghĩa bảo vệ sức khoẻ hay chính tính mạng, nhiều hành khách vẫn còn rất chủ quan về việc thắt dây an toàn trên máy bay. Có nhiều hành khách cho biết mình thường xuyên không thắt dây an toàn, hay chỉ thắt trong thời gian tối thiểu được yêu cầu. Thời gian còn lại, họ sẽ cởi bỏ dây an toàn để tìm kiếm sự thoải mái. Hay ở những gia đình có trẻ nhỏ, mặc dù trên mọi máy bay đều có dây an toàn chuyên dụng cho đối tượng này, song nhiều ông bố/bà mẹ vẫn quyết định ôm con mình vào lòng thay vì để các mẹ ngồi ghế và thắt dây an toàn riêng biệt.

Việc thắt dây an toàn luôn được khuyến khích hành khách thực hiện trong suốt chuyến bay

Các phi công hay chuyên gia về hàng không nhận xét, khi máy bay gặp phải tình trạng nhiễu loạn nghiêm trọng, những hành khách không thắt dây an toàn sẽ có nguy cơ bị thương cao hơn. Bởi khi có sự rung lắc hay thay đổi độ cao, những hành khách thắt dây an toàn sẽ được bảo vệ hay ít nhất cố định tại chỗ ngồi nhờ có sợi dây chắc chắn đó.



Một hành khách có mặt trên chuyến bay gặp sự cố vừa qua của Singapore Airlines kể lại rằng, nhiều người đã không thắt dây an toàn khi máy bay gặp sự cố và phải giảm độ cao. Do đó, họ đã bị văng ra khỏi ghế ngồi của mình và bị va đập mạnh trong khoang hành khách. Nhiều người thậm chí bị va đập ở bộ phần đầu dẫn tới bị thương nặng.

Bởi vậy tốt hơn hết, mọi hành khách nên đề cao và tốt nhất nên sử thắt dây an toàn trong toàn bộ chuyến bay, chỉ tháo bỏ khi có nhu cầu rời khỏi chỗ ngồi. Dây an toàn trên máy bay hiện nay luôn đảm bảo mức độ an toàn mà vẫn có sự thoải mái nhất định cho người sử dụng.

Trẻ nhỏ khi đủ điều kiện cần ngồi ghế và thắt dây an toàn riêng biệt

Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên hàng không CWA - cơ quan đại diện cho hơn 50.000 tiếp viên tại 20 hãng hàng không trên thế giới cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay. Không những tế, bà còn khẳng định đây không phải là chuyện đùa, chuyện tuân thủ hay không tuân thủ mà liên quan trực tiếp tới vấn đề sống còn.

Các chuyên gia an toàn hàng không khuyến cáo thêm, các hành khách cũng nên giảm thiểu tối đa việc đi lại trên may báy trong toàn bộ quá trình bay. Trong trường hợp khẩn cấp, hành khách cần giữ nguyên vị trí chỗ ngồi đã được cố định bởi dây an toàn cho tới khi có thông báo tiếp theo của cơ trưởng hay hướng dẫn khác từ thành viên phi hành đoàn.