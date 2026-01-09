Thu Trang tự làm khó chính mình với "Ai Thương Ai Mến"

Ra mắt vào đầu năm 2026, Ai Thương Ai Mến không phải là bộ phim tạo nên những con số doanh thu ồn ào nhưng lại cho thấy một Thu Trang làm phim bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng cảm xúc người xem.

Với " Ai Thương Ai Mến" , Thu Trang chọn một hướng đi khác hẳn với "Nụ hôn bạc tỷ" khi bối cảnh phim là miền Tây xưa với nhịp kể chậm rãi, nhiều khoảng lặng và đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người xem.

Đó là một lựa chọn không dễ, cả về sáng tạo lẫn yếu tố thương mại, nhưng lại cho thấy rõ thái độ làm nghề của nữ đạo diễn: Không lặp lại chính mình, không làm phim để "ăn theo" thành công cũ.

Cảnh trong phim "Ai Thương Ai Mến".

Thay vì dựng nên một miền Tây "đẹp để xem", Thu Trang và ê-kíp dành nhiều thời gian đi qua nhiều tỉnh thành, tìm kiếm những bối cảnh còn giữ được sinh hoạt đời sống cũ, để câu chuyện có thể nảy sinh một cách tự nhiên từ không gian đó.

Miền Tây trong phim không chỉ có sông nước hay phong cảnh nên thơ, mà hiện lên qua những chi tiết rất đời: Từ làng nghề bánh tráng đến những buổi đám giỗ, tiếng đờn ca tài tử, câu hò vang lên giữa sinh hoạt thường ngày.

Ở thời điểm điện ảnh Việt hiếm khi dành nhiều đất cho những không gian văn hóa vùng miền được khai thác kỹ lưỡng thì Ai Thương Ai Mến trở thành một nỗ lực đáng ghi nhận.

Một trong những lựa chọn cho thấy rõ sự tận tâm của Thu Trang còn nằm ở dàn diễn viên. Không phải là những gương mặt đang hot mà là sự kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội, những người lâu ngày vắng bóng và lớp diễn viên trẻ.

Từ sự trở lại của Ngọc Thuận hay NSƯT Ngọc Hiệp hay dàn diễn viên trẻ như Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy..., Thu Trang cũng giao cho họ những nhân vật nhiều tầng tâm lý để các bạn có cơ hội được sống trọn vẹn với vai diễn và tỏa sáng với vai diễn của mình.

Ngọc Thuận trong phim.

Thu Trang đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc với dự án này.

Đảm nhận cùng lúc vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, đồng biên kịch và diễn viên chính, Thu Trang đặt bản thân vào một áp lực lớn. Nhưng thay vì chọn cách kể chuyện an toàn, cô mạnh dạn phá vỡ cấu trúc tuyến tính quen thuộc, đan xen quá khứ – hiện tại để đào sâu số phận nhân vật.

Thủ pháp này không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà để khán giả hiểu rằng mỗi lựa chọn hôm nay đều mang theo dư âm của những gì đã qua.

Phim không hô hào khẩu hiệu, không cố tạo hình mẫu lý tưởng, mà kể câu chuyện về một người phụ nữ bình thường, trải qua mất mát nhưng vẫn giữ được niềm tin và sự bền bỉ.

Ai Thương Ai Mến vì thế có thể không phải "món ăn dễ nuốt", nhưng lại là bộ phim cho thấy rõ con đường Thu Trang đang theo đuổi: Làm phim bằng sự tử tế, bằng tinh thần không lặp lại mình và bằng niềm tin rằng cảm xúc chân thành, dù lặng lẽ, vẫn sẽ tìm được người đồng cảm.