Thứ tiếng được nói nhiều thứ 3 thế giới, ai cũng từng nghe qua nhưng ít ai biết tên, cơ hội việc làm ngách đầy tiềm năng

Nếu là một "mọt phim" Ấn Độ, bạn chắc chắn đã nghe từng được nghe thấy tiếng Hindi. Nếu tiếng Anh là tấm vé thông hành toàn cầu thì tiếng Hindi chính là "bản đồ mở" dẫn vào một trong những nền văn hóa lớn nhất hành tinh từ Bollywood cho tới những phong tục, ẩm thực và âm nhạc mang sức hút lan tỏa khắp nơi. Nhiều người Việt biết đến Hindi qua phim ảnh Ấn Độ hay các bài hát đình đám nhưng ít ai để ý đây là ngôn ngữ đứng thứ ba thế giới về số người sử dụng.

Theo thống kê, tiếng Hindi có khoảng 609 triệu người nói nếu chỉ tính người bản ngữ và người học nó như ngôn ngữ thứ hai, vượt qua cả tiếng Tây Ban Nha và chỉ xếp sau tiếng Anh và tiếng Trung. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, nếu cộng thêm các phương ngữ và vùng sử dụng, con số này có thể lên tới hơn 1,1 tỷ người. Quy mô đó đủ để cho thấy, học tiếng Hindi không chỉ là học một ngôn ngữ mà còn là mở ra cơ hội giao tiếp với gần 1/7 dân số thế giới.

Tiếng Hindi là gì và có gì đặc biệt?

Hindi thuộc nhóm ngôn ngữ Ấn-Aryan trong hệ Ấn-Âu, là ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ bên cạnh nhiều thứ tiếng khác. Nó được viết bằng bảng chữ cái Devanagari - những nét chữ mềm mại nhưng cầu kỳ, vừa đẹp mắt vừa giàu tính biểu tượng. Đây cũng là ngôn ngữ mang nhiều tầng sắc thái, có thể rất trang trọng trong văn bản chính trị nhưng cũng đầy nhịp điệu và giàu hình ảnh trong thơ ca, âm nhạc hay lời thoại phim.

Bảng chữ cái tiếng Hindi

Một điểm thú vị là nhiều từ tiếng Hindi đã "nhập cư" thành công vào tiếng Anh và trở nên quen thuộc toàn cầu như yoga, bungalow, jungle, shampoo... Điều này phản ánh sự giao thoa văn hóa lâu dài giữa Ấn Độ và thế giới.

Bollywood - nền công nghiệp điện ảnh khổng lồ của Ấn Độ đã mang tiếng Hindi đến với khán giả toàn cầu qua những bộ phim ca nhạc sôi động và giàu cảm xúc. Âm nhạc, quảng cáo, truyền hình Ấn Độ cũng góp phần khiến Hindi trở nên gần gũi hơn với người nước ngoài. Bên cạnh giá trị văn hóa, Ấn Độ là nền kinh tế lớn đang phát triển nhanh và biết tiếng Hindi có thể mở ra cơ hội việc làm trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, đặc biệt khi hợp tác cùng các doanh nghiệp Ấn.

Có thể học tiếng Hindi ở Việt Nam không?

Hiện tại, Việt Nam chưa có trường đại học nào đào tạo chuyên ngành tiếng Hindi. Tuy vậy, một số trung tâm ngoại ngữ và tổ chức giao lưu văn hóa Ấn Độ thỉnh thoảng mở các lớp học cơ bản, chủ yếu phục vụ nhu cầu giao tiếp du lịch, thương mại hoặc tìm hiểu văn hóa.

Về chứng chỉ, Ấn Độ có các kỳ thi như Hindi Language Proficiency Test (HLPT) hay các bài thi của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR), nhưng những kỳ thi này không phổ biến rộng rãi như IELTS của tiếng Anh, HSK của tiếng Trung hay TOPIK của tiếng Hàn và thường dành cho mục đích học thuật hoặc công việc tại Ấn.

Dù không phổ biến ở Việt Nam nhưng tiếng Hindi vẫn được xem là một ngôn ngữ đáng học

Tại sao nên thử học tiếng Hindi?

Học tiếng Hindi không chỉ là học chữ viết và từ vựng mà còn là bước vào một thế giới tràn đầy âm nhạc, màu sắc, lễ hội và những câu chuyện kéo dài hàng nghìn năm. Từ những bài hát Bollywood khiến cả thế giới lắc lư, cho tới những thành ngữ giàu hình ảnh không thể dịch trọn nghĩa sang tiếng Anh, mỗi bài học tiếng Hindi đều gắn liền với một mảnh văn hóa sống động. Với số lượng người nói khổng lồ và sức ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ, đây chắc chắn là một ngôn ngữ đáng để thêm vào danh sách "phải thử" của bất kỳ ai yêu khám phá thế giới.

Bên cạnh đó, việc thành thạo tiếng Hindi không chỉ giúp bạn kết nối với hàng trăm triệu người trên khắp thế giới mà còn mở ra nhiều hướng phát triển sự nghiệp. Nền kinh tế của Ấn Độ nói tiếng và các quốc gia, vùng lãnh thổ sử dụng tiếng Hindi đang tăng trưởng nhanh, đóng vai trò quan trọng trong thương mại, công nghệ, dịch vụ và du lịch toàn cầu.

Tại Việt Nam, cơ hội việc làm cho người biết tiếng Hindi tuy không quá nhiều nhưng lại mang tính ngách, dễ tạo lợi thế cạnh tranh. Các công ty có đối tác hoặc thị trường Ấn Độ, đặc biệt trong gia công phần mềm, thương mại điện tử, logistics, hàng tiêu dùng và truyền thông, thường ưu tiên nhân sự biết tiếng này. Mức lương ở các vị trí yêu cầu tiếng Hindi khá cạnh tranh, nhất là khi kết hợp cùng kỹ năng tiếng Anh hoặc chuyên môn khác.