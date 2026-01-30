Thử thách sinh tồn: Cách đặt vật dụng trên ô tô để không bao giờ bỏ quên con

Vụ việc xảy ra tại Malaysia ngày 27/1 vừa qua tại một địa điểm gần đường Tunku Hassan ở Seremban, Negeri Sembilan. Một cháu bé 2 tuổi bị mẹ vô tình bỏ lại trong xe từ 8 giờ sáng và chỉ được phát hiện vào lúc 5 giờ chiều, khi này cháu bé đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, nhưng lời cảnh báo cho các bậc làm cha mẹ chở con trên ô tô, hoặc cho các thầy cô giáo trông trẻ nhỏ, các tài xế lái xe dịch vụ đưa đón học sinh - thì mãi mãi không bao giờ cũ.

Bác sĩ Kamarul Ariffin Nor Sadan, một nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe ở Malaysia, đã chia sẻ những lời khuyên nhằm giúp các bậc phụ huynh ngăn ngừa những tai nạn thương tâm như vậy.

“Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Một trong những nguyên nhân là do sự bất cẩn. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả con cái chúng ta, vì vậy chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này,” ông viết.

Sau đây là những kỹ năng dựa theo Bác sĩ Kamarul Ariffin Nor Sadan, được trình bày lại dưới dạng tương tác. Bất kỳ người lớn nào cũng cần ghi nhớ và rèn thành thói quen bắt buộc.







