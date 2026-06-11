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Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV

PV
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Bộ phim Lửa trắng nhận được nhiều sự chú ý khi khai thác đề tài đấu tranh chống tội phạm ma túy với góc nhìn hiện đại, giàu tính thời sự.

Lửa trắng mở ra câu chuyện về cuộc chiến cam go của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy trước những đường dây phạm pháp hoạt động ngày càng tinh vi. Mọi việc bắt đầu từ những dấu vết liên quan đến bụi trắng" - một loại ma túy mới đang len lỏi vào đời sống giới trẻ thông qua các buổi tiệc tùng, livestream và môi trường giải trí đầy cám dỗ.

Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc, lực lượng chức năng dần phát hiện một mạng lưới tội phạm được tổ chức chặt chẽ, ẩn mình dưới nhiều lớp vỏ bọc hợp pháp. Cuộc đấu trí giữa các chiến sĩ công an và những ông trùm ma túy tạo nên chuỗi tình tiết kịch tính, hấp dẫn xuyên suốt bộ phim.

Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV- Ảnh 1.

Ê-kíp Lửa trắng trong họp báo giới thiệu phim

Trong dàn diễn viên, Thu Quỳnh gây chú ý khi đảm nhận vai Lan (Lệ) - một nhân vật quyền lực đứng sau đường dây tội phạm nguy hiểm. Lan sở hữu vẻ ngoài sang trọng, điềm tĩnh nhưng bên trong lại là một người phụ nữ sắc sảo, quyết đoán và sẵn sàng hành động lạnh lùng để đạt được mục đích.

Đây được xem là một trong những vai diễn có màu sắc khác biệt nhất của Thu Quỳnh sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh nhỏ. Khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh nữ diễn viên qua các vai diễn tâm lý, nội tâm phức tạp, nay sẽ được chứng kiến cô hóa thân thành một “bà trùm” đầy bí ẩn và khó đoán.

Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV- Ảnh 2.

Thu Quỳnh đảm nhận vai bà trùm ma túy trong Lửa trắng

Chia sẻ về dự án mới, Thu Quỳnh cho biết Lửa trắng là bộ phim hình sự đầu tiên cô tham gia kể từ khi trở lại với phim truyền hình. Nữ diễn viên bày tỏ niềm vinh dự khi được góp mặt trong một tác phẩm phản ánh cuộc chiến chống ma túy đầy ý nghĩa của lực lượng công an.

Bên cạnh Thu Quỳnh, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Việt Hoa, Bảo Anh, NSƯT Hồ Phong, Duy Hưng, Mạnh Cường và Cù Thị Trà. Mỗi nhân vật đều mang những số phận, bí mật và động cơ riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa chiều về thế giới tội phạm cũng như những con người bị cuốn vào vòng xoáy của ma túy.

Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV- Ảnh 3.
Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV- Ảnh 4.
Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV- Ảnh 5.
Thu Quỳnh hóa thân thành bà trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV- Ảnh 6.

Một số hình ảnh trong phim

Không chỉ tập trung vào các màn truy bắt nghẹt thở, Lửa trắng còn khai thác sâu tâm lý nhân vật. Bộ phim đặt ra nhiều câu hỏi về tham vọng, sự cô đơn, khát khao khẳng định bản thân và những cạm bẫy mà người trẻ có thể đối mặt trong xã hội hiện đại.

Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp sản xuất đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an trong suốt quá trình thực hiện. Các chuyên gia trực tiếp tham gia tư vấn nghiệp vụ, thẩm định kịch bản và hỗ trợ xây dựng nhiều tình huống phá án sát thực tế.

Với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên thực lực cùng những màn đấu trí căng thẳng, Lửa trắng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trên sóng truyền hình. Bộ phim chính thức lên sóng lúc 20h thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần trên VTV3 từ tháng 6/2026.

Tags

sao Việt

Thu Quỳnh

phim giờ vàng VTV

Lửa trắng

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