HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thu phí cao tốc Bắc - Nam đạt hơn 1.300 tỷ đồng

Minh Hằng
|

Sau 4 tháng thu phí, 5 dự án thành phần trên cao tốc Bắc - Nam phía đông thu hơn 1.300 tỷ đồng, tạo nguồn lực mở rộng hạ tầng.

- Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Sau 4 tháng triển khai thu phí, 5/8 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đã thu về hơn 1.300 tỷ đồng. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống cao tốc quốc gia.

Theo báo cáo gửi Quốc hội, Chính phủ đang triển khai kế hoạch mở rộng nhiều đoạn tuyến nhằm nâng cao năng lực thông hành. Trong đó, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành mở rộng lên 6 làn xe; hai đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến còn lại trong giai đoạn 2026 - 2030. Đối với hệ thống trạm dừng nghỉ, 13 trong tổng số 21 trạm trên toàn tuyến đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành. Toàn bộ các trạm dự kiến sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Cuba cắt giảm 92.000 việc làm: Chuyện gì đang diễn ra?
Tags

thu phí cao tốc Bắc - Nam

thu phí cao tốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại