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Thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung từ tối 15/7

NGUYỄN VƯƠNG
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Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc với 5 dự án thành đường cao tốc Bắc - Nam từ 20h ngày 15/7.

Theo đó, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ thu phí từ tối 15/7 gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 10/7 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có văn bản chỉ đạo về các mốc tiến độ tổ chức thu phí tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, đối với 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/7.

Thu phí cao tốc Bắc - Nam miền Trung từ 15 / 7: Các thông tin Cần biết - Ảnh 1.

Vào tháng 4/2026 lực lượng chức năng tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Đối với 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/8.

Đối với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau phải hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9.

Tháng 6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chấp thuận mức phu thí của 13 dự án thành phần thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông để hoàn trả ngân sách theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trong đó 12 dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau có mức phí 900 đồng/PCU/km (PCU là đơn vị quy đổi theo xe con).

Đây là 12 đoạn tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe hạn chế (nền đường rộng 17m; 4 làn chạy xe, mỗi làn rộng 3,5m; chỉ bố trí vệt dừng xe khẩn cấp).

Còn đoạn cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận Đà Nẵng có mức phí 1.300 đồng/PCU/km.

Mức phí đoạn cao tốc này cao hơn bởi vì được đầu tư 4 làn xe đầy đủ (nền đường rộng 22m; 4 làn chạy xe, mỗi làn rộng 3,75m; 2 dải dừng xe khẩn cấp liên tục, mỗi dải rộng 3m).

Các dự án thành phần trên được thu phí theo hình thức thu phí tự động không dừng (ETC). Số tiền thu phí sẽ tính theo quãng đường xe lăn bánh thực tế với các nhóm xe.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ xe chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến đường cao tốc.

Đồng thời, tài xế tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí; đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

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cao tốc Bắc - Nam

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